99 درصد کالاهای قاچاق ورودی به کشور مصرفی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد افزود: در پنج ماهه امسال حدود 12 هزار و 300 فقره پرونده قاچاق به ارزش یکهزار و 800 میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پرونده 14 درصد و از نظر ارزش پروندههای کشف شده 13 درصد کاهش دارد.
به گفته رئیس کل گمرک ایران، بیشترین پروندههای قاچاق تشکیل شده در گمرک از نظر ارزشی مربوط به قاچاق سوخت و روغنهای معدنی با حدود 15 درصد، انواع پارچه با 14 درصد، البسه و پوشاک با حدود 12 درصد و مواد غذایی با حدود پنج درصد بوده است.
معمارنژاد در مورد مصوبات سهگانه دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز گفت: یک مصوبه به طور دقیق در مورد ساماندهی مبادلات در مرزهای کشور و استانهای شرقی وغربی نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی است که در این مصوبه 31 بازارچه غیرفعال از لیست بازارچههای مرزی حذف شدهاند.
رئیس کل گمرک بیان داشت: ما در مجموع 57 بازارچه مرزی داشتیم اما آن تعداد که حذف شدند به طور واقعی فعال نبودند و برای آنکه هیچ سوءاستفادهای از نام آنها نشود، به طور کلی از لیست بازارچهها حذف شدند، بنابراین هم اکنون 26 بازارچه فعال داریم که کمافیالسابق به کارشان ادامه میدهند.
وی افزود: در مورد اسکله غیرمجاز، بارها گفتهام گمرک براساس قانون در مرزهای رسمی کشور مستقر است. این مرزها در مناطق آبی اسکلهها، در مرزهای خاکی پایانهها و در مرزهای هوایی فرودگاهها هستند که گمرک در آنها مستقر است بنابراین گمرکات در اسکلههایی که اسکله مجاز و مرز مجاز و رسمی هستند، مستقر است.
معمارنژاد تصریح کرد: برخی مناطق طبیعی هستند که به آنها "خور" میگویند. این خورها اسکله نیستند و گمرک هم در آنها مستقر نیست اما متاسفانه کالا از آنها میآید که براساس مصوبات سهگانه دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی خواهند شد.
رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: 99 درصد کالاهای قاچاق ورودی به کشور کالاهای مصرفی هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد افزود: در پنج ماهه امسال حدود 12 هزار و 300 فقره پرونده قاچاق به ارزش یکهزار و 800 میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پرونده 14 درصد و از نظر ارزش پروندههای کشف شده 13 درصد کاهش دارد.
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