بررسی دو تحقیق و تفحص مرتبط با تلفن همراه در کمیسیون صنایع مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کمیسیون صنایع و معادن اولین جلسه کاری خود پس از دو هفته تعطیلات را با دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سئولات 6 نماینده آغاز می کند.

این کمیسیون سه شنبه هفته جاری همچنین تقاضای تحقیق و تفحص از هزینه های ناشی از قطع تلفن همراه و تقاضای تحقیق و تفحص از تعداد مشترکان ایرانسل را بررسی می کند.

کمیسیون صنایع همچنین با بررسی مشکلات خریداران خودرو های تیبا و سی ینا و برنامه های شرکت ملی صنایع مس ایران هفته پرکاری را می گذراند.

این هفته بررسی روند پیشرفت برنامه های دولت در خصوص راه اندازی دولت الکترونیک در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و استماع گزارش هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد.