20 پایگاه اقماری ستاد بحران در استان تهران احداث می شود

محمد تقی چاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون اقدامات زیادی در ستاد مدیریت بحران استان تهران صورت گرفته و احداث 20 پایگاه اقماری در شهر تهران و سطح شهرستانهای استان تهران نیز در دستور کار است.

وی افزود: تاکنون 84 میلیارد تومان به خرید جرثقیل و سایر امکانات اختصاص داده شده است که به شهرستانهای حادثه خیز تعلق می گیرد.

این مسئول اظهار داشت: در دهه های اخیر فعالیتهای بی نظیری از جنبه روانی، معنوی، هشدار، آگاهی سازی و اطلاع رسانی در سطح جامعه انجام شده و آموزش طرح "درایت 2" نیز در دستور کار استان تهران است.

وی اضافه کرد: سه دهه پیش در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی تسلیم محض بودیم که به دلیل نبود شناخت از موقعیتها و نداشتن فرهنگ استفاده از وسایل و امکانات بود؛ اما امروز به خوبی می دانیم که طبیعت، زمین، سیلاب و غیره همگی تابع قواعد و قوانینی خاص هستند و این کم توجهی افراد و مسئولان است که منجر به ضرر و زیان و خسارت به زندگی افراد می شود.

چاپقلی یادآور شد: استانداری سمنان در راستای تسریع در اجرای پروژه چهار بانده شدن جاده فیروزکوه - سمنان گفتگو شده تا از اتفاقات ناگوار در شهرستان حادثه خیز فیروزکوه جلوگیری به عمل آید.