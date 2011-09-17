جزئیات نشست پنجم و ششم شورای عالی کار/ آغاز فاز جدید اصلاح قانون کار

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست پنجم و ششم شورای عالی کار در زمینه پیگیری اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: مجلس و مرکز پژوهش ها اخیار در مورد جمع بندی اصلاحات قانون کار با سرعت بیشتر تاکیداتی داشته اند، از اینرو نشست ها به سرعت برگزار خواهد شد.

همچنین سیدحمزه درواری، عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان کشور در این شورا نیز با اعلام دعوت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری نشست رسمی پنجم و ششم شورای عالی کار در سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری، گفت: به نظر می رسد با روند فعلی، نشست ها در مراحل بعدی نیز ادامه بیابد.

عضو شورای عالی کار، افزود: به نظر می رسد نمایندگان کارگری باید هرچه سریعتر در زمینه اصلاح مواد قانون کار به جمع بندی نهایی خود برسند.

به گزارش مهر، طی 4 نشست رسمی قبلی شورای عالی کار در زمینه اصلاح موادی از قانون کار و بررسی پیش نویس ارائه شده توسط نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، برخی کلیات و مباحث اولیه لزوم اصلاح قانون کار مطرح شد.

نهایتا در نشست چهارم پیش نویس به صورت کامل در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گرفته است تا با برگزاری نشست های تخصصی، نظرات نهایی خود را اعلام کنند.

پیش نویس اصلاح قانون کار پس از نهایی شدن در شورای عالی کار راهی کمیسین اجتماعی مجلس برای بررسی توسط نمایندگان خواهد شد که در نهایت باید به صحن علنی برود.