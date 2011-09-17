مردم آذربایجان غربی 9 درصد بیشتر از کشور آب مصرف می کنند

مجید آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهردر ارومیه با بیان اینکه میزان مصرف آب در آذربایجان غربی بیشتر از متوسط کشوری است بیان داشت: تلاش می شود تا با فرهنگ سازی و با مدیریت مصرف که در چهار چوب اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا می شود مصرف آب کاهش یابد.

وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میزان متوسط مصرف آب در آذربایجان غربی پنج درصد کاهش یافته است اظهارداشت: با ادامه روند مناسب اجرای این طرح در استان در سالهای آتی شاهد صرفه جویی بالایی در بخش مصرف آب خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به وضعیت تصفیه خانه های فاضلاب در استان اشاره و خاطرنشان کرد: در هفت شهر استان تصفیه خانه فعال بوده و سه واحد دیگر نیز در دست اجراست که تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.

طرح تامین آب شرب چهارهزار واحد مسکونی مهر شهرک گلمان ارومیه آماده بهره برداری است

آقازاده در ادامه با بیان اینکه طرح تامین آب شرب شهرک گلمان آماده بهره برداری است گفت: بخش عمده ای از عملیات اجرایی طرح تامین آب شرب چهار هزارو 55 واحد مسکونی مهر شهرک گلمان ارومیه در قالب اجرای خطوط انتقال، مخازن سه گانه آب و حفر و تجهیز 5 حلقه چاه به همراه شبکه داخلی به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح 45 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است افزود: در اجرای این طرح 14 کیلومتر خط اصلی انتقال آب به همراه نزدیک به 10 کیلومتر شبکه فرعی توزیع آب احداث شده و در مرحله نخست بهره برداری دو هزار و 912 خانوار ساکن در این منطقه از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی در ادامه گفت: با اجرای شش کیلومتر شبکه فرعی باقی مانده در محدوده داخل شهرک گلمان 1143 واحد باقی مانده این شهر ک نیز در آینده نزدیک از شبکه توزیع آب شرب برخوردار می شوند.