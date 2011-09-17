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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

دستاوردهای بیوتکنولوژی دانش آموزی عرضه می شود

دستاوردهای بیوتکنولوژی دانش آموزی عرضه می شود

اولین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری بهمن ماه امسال از سوی ستاد توسعه زیست فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از 28 بهمن تا 2 اسفندماه سال جاری به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم به منظور ترویج زیست فناوری و هدایت فعالیتهای نوآورانه و فناورانه زیست‌فناوری در بین دانش آموزان و نهادینه کردن کاربردهای زیست فناوری در زندگی روزمره برگزار می شود.

در این جشنواره آخرین دستاوردهای تولیدی، پژوهشی، اختراعات و نوآوری دانش آموزان در حوزه های مختلف زیست فناوری عرضه می شود و بهترین طرحهای ارسالی به این جشنواره نیز معرفی خواهد شد.
 
تاثیر و کاربرد زیست فناوری در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، سوختهای زیستی، کاربردهای مختلف زیست فناوری در حوزه نانو و چشم انداز زیست فناوری در 20 سال آینده از محورهای این جشنواره است.
کد مطلب 1409877

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