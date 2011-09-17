دستاوردهای بیوتکنولوژی دانش آموزی عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از 28 بهمن تا 2 اسفندماه سال جاری به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم به منظور ترویج زیست فناوری و هدایت فعالیتهای نوآورانه و فناورانه زیست‌فناوری در بین دانش آموزان و نهادینه کردن کاربردهای زیست فناوری در زندگی روزمره برگزار می شود.

در این جشنواره آخرین دستاوردهای تولیدی، پژوهشی، اختراعات و نوآوری دانش آموزان در حوزه های مختلف زیست فناوری عرضه می شود و بهترین طرحهای ارسالی به این جشنواره نیز معرفی خواهد شد.



تاثیر و کاربرد زیست فناوری در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، سوختهای زیستی، کاربردهای مختلف زیست فناوری در حوزه نانو و چشم انداز زیست فناوری در 20 سال آینده از محورهای این جشنواره است.