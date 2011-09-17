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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

نسبت اخلاق و صلح جهانی/

خودخواهی و قدرت‌طلبی مانع تحقق صلح جهانی است

خودخواهی و قدرت‌طلبی مانع تحقق صلح جهانی است

استاد فلسفه دانشگاه نتردام با اشاره به اینکه سیاست بین الملل مبتنی بر قدرت و منافع شخصی است گفت: اگر کشورها ملزم و متوجه اصول و تعهدات اخلاقی باشند و از خودخواهی فزآینده نیز دست بردارند در این صورت است که می‌توان به صلح جهانی امیدوار بود.

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا در مورد جایگاه اخلاق در دنیای کنونی و نظام بین الملل به خبرنگار مهر گفت: جایگاه اخلاق در روابط بین الملل کنونی نگران کننده است.

وی افزود: بسیاری از کشورها امروزه مبتلا به فساد و بی عدالتی در داخل هستند و این در حالی است که آنها تلاش برای کسب قدرت جهانی دارند.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر نگاه به انسان و نگاه به بشریت به عنوان یک مصرف کننده درآمده است. به عبارت دیگر انسان به عنوان یک مصرف کننده مورد توجه است و بشریت قربانی استعمار و استثمار شده است.

دال می یر یادآور شد: امروزه مطالبه و نیاز به اخلاق در عرصه اقتصاد و سیاست و در میان نخبگان اقتصادی و نخبگان سیاسی وجود ندارد. این نخبگان خود را ملزم به اصول اخلاقی در مراودات خود نمی‌دانند.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: از اینرو جایگاه اخلاق در روابط بین الملل مایه تأسف و اسفناک است. بسیاری از مردم معتقد هستند که سیاست بین الملل فاقد اصول اخلاقی است و بر اساس اخلاقیات عمل نمی‌کند.

وی تصریح کرد: آنها معتقد هستند که سیاست بین الملل مبتنی بر قدرت و منافع شخصی است و کشورها بر این اساس رفتار می‌کنند. بر همین اساس است که صحنه سیاست بین الملل و نظام بین الملل سرشار از جنگ و درگیری است.

دال می یر در مورد چگونگی توسعه و تقویت اخلاق در نظام بین الملل نیز تصریح کرد: برای توسعه و تقویت اخلاق در نظام بین الملل و در سطوح فردی باید آموزش اخلاقی را سرلوحه کار قرار داد.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" یادآور شد: افراد باید از دوران ابتدایی و کودکی با اصول و مسائل اخلاقی آشنا شوند و این آموزش تا دوران دانشگاهی نیز تداوم یابد. خانواده‌ها نیز باید کودکان خود را با مسائل و اصول اخلاقی آشنا سازند.

وی در پایان تأکید کرد: رهبران سیاسی نیز باید آموزش اخلاقی دیده باشند. رأی دهندگان باید با دقت و موشکافی رهبرانی را انتخاب کنند که عامل به اصول اخلاقی باشند. بی تردید اگر رهبران عامل به اخلاق باشند جهان محل خوب و مناسبتری برای زندگی خواهد بود.

کد مطلب 1409880

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