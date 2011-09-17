دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا در مورد جایگاه اخلاق در دنیای کنونی و نظام بین الملل به خبرنگار مهر گفت: جایگاه اخلاق در روابط بین الملل کنونی نگران کننده است.

وی افزود: بسیاری از کشورها امروزه مبتلا به فساد و بی عدالتی در داخل هستند و این در حالی است که آنها تلاش برای کسب قدرت جهانی دارند.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر نگاه به انسان و نگاه به بشریت به عنوان یک مصرف کننده درآمده است. به عبارت دیگر انسان به عنوان یک مصرف کننده مورد توجه است و بشریت قربانی استعمار و استثمار شده است.

دال می یر یادآور شد: امروزه مطالبه و نیاز به اخلاق در عرصه اقتصاد و سیاست و در میان نخبگان اقتصادی و نخبگان سیاسی وجود ندارد. این نخبگان خود را ملزم به اصول اخلاقی در مراودات خود نمی‌دانند.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: از اینرو جایگاه اخلاق در روابط بین الملل مایه تأسف و اسفناک است. بسیاری از مردم معتقد هستند که سیاست بین الملل فاقد اصول اخلاقی است و بر اساس اخلاقیات عمل نمی‌کند.

وی تصریح کرد: آنها معتقد هستند که سیاست بین الملل مبتنی بر قدرت و منافع شخصی است و کشورها بر این اساس رفتار می‌کنند. بر همین اساس است که صحنه سیاست بین الملل و نظام بین الملل سرشار از جنگ و درگیری است.

دال می یر در مورد چگونگی توسعه و تقویت اخلاق در نظام بین الملل نیز تصریح کرد: برای توسعه و تقویت اخلاق در نظام بین الملل و در سطوح فردی باید آموزش اخلاقی را سرلوحه کار قرار داد.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" یادآور شد: افراد باید از دوران ابتدایی و کودکی با اصول و مسائل اخلاقی آشنا شوند و این آموزش تا دوران دانشگاهی نیز تداوم یابد. خانواده‌ها نیز باید کودکان خود را با مسائل و اصول اخلاقی آشنا سازند.

وی در پایان تأکید کرد: رهبران سیاسی نیز باید آموزش اخلاقی دیده باشند. رأی دهندگان باید با دقت و موشکافی رهبرانی را انتخاب کنند که عامل به اصول اخلاقی باشند. بی تردید اگر رهبران عامل به اخلاق باشند جهان محل خوب و مناسبتری برای زندگی خواهد بود.