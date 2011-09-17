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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

ایثارگران قاری و حافظ قرآن کریم در قم تجلیل شدند

ایثارگران قاری و حافظ قرآن کریم در قم تجلیل شدند

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران قم گفت: امسال برنامه‌های قرآنی ایثارگران به صورت متمرکز در گلزار شهدای سوم خرداد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پهلوانی در مراسم تقدیر از قاریان و حافظان قرآنی که در ایام ماه مبارک رمضان حضوری فعال و موثر در مجالس قرآنی ایثارگران داشتند، افزود: اجرای برنامه‌های قرآنی در گلزار سوم خرداد که آغاز آن از ماه مبارک رمضان بوده در طول سال ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: گلزار سوم خرداد پایگاه مناسبی برای ترویج فرهنگ قرآنی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران قم تاکید کرد: گلزارهای شهدا اماکن معنوی و فرهنگی است از این رو با هدایت و حضور ایثارگران این الگوهای صبر و ایثار و استقامت و مروجان فرهنگ ایثار و شهادت برنامه های قرآنی در این اماکن مقدس که میعادگاه عاشقان و عارفان است، دنبال می‌شود.

پهلوانی افزود: این برنامه‌ها شامل برگزاری محافل انس با قرآن هر شب جمعه،کلاسهای روخوانی، حفظ، تفسیر، برگزاری کلاس برای سنین مختلف، برپایی مسابقات قرآنی استانی می باشد.

وی ادامه داد: در طول ماه مبارک رمضان در شهرک شهدا، مجتمع امام خمینی(ره) در جوار شهدای گلزار علی بن جعفر(ع) و سالن گلزار شهدای سوم خرداد مجالس قرآنی برگزار گردید.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران قم افزود: ثواب برگزاری محافل قرآنی نثار ارواح مطهر شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس می گردد.

وی گفت: در ایام ماه مبارک رمضان چهار محل قرآنی برگزار شد و در این مدت چهار دوره قرآن کریم ختم گردید.

کد مطلب 1409881

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