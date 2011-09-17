کارخانه سیمان ممتازان کرمان مجوز استفاده از مارک CE را دریافت کرد

محمد ربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه سیمان ممتازان کرمان به عنوان نخستین و تنها کارخانه سیمان کشور مجوز استفاده از مارک CE را اخذ کرده است.

ربانی گفت: نخستین بازرسی مراقبتی این گواهینامه در نیمه نخست شهریور ماه سال جاری توسط کارشناسان خارجی با موفقیت انجام شد.

وی بیان داشت: این کارخانه طی چند ماه اخیر با تولید سیمان نوع سه و دریافت پروانه استاندارد این محصول از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کرمان آماده عرضه این نوع سیمان به مشتریان است.

ربانی یادآور شد: مصرف سیمان تیپ سه به طور عمده برای قطعات پیش ساخته بتن و سازه هایی که نیاز به بارگذاری سریع دارند استفاده می شود.