سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران مسابقه "حدیث پایداری" برگزار می کند

فرمانده پایگاه بسیج شهید معینی اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار داشت: این اداره برای برگزاری باشکوه هفته دفاع مقدس از 31 شهریور تا ششم مهرماه برنامه های متنوعی را برای پرسنل اداره کل و ادارات تابعه در نظرگرفته است که مسابقه حدیث پایداری از جمله این برنامه ها محسوب می شود.

جلال عباسی افزود: این مسابقه به صورت کتبی و چهارگزینه ای است و علاوه بر کارکنان دفتر مرکزی و ادارات تابعه تبلیغات اسلامی تهران ، تمامی پرسنل دفتر مرکزی سازمان تبلیغات اسلامی و واحد های تابعه آن در استان تهران می توانند با دریافت سؤالات مسابقه از حوزه های بسیج محل خدمت خود در این مسابقه شرکت کنند.

وی گفت: زمان ارسال پاسخنامه مسابقه تا 29 شهریورماه تعیین شده و به پاسخنامه هایی که پس از این تاریخ دریافت شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فرمانده پایگاه بسیج شهید معینی ادامه داد: پس از بررسی، قرعه کشی و انتخاب برگزیدگان، نفرات برتردر ویژه برنامه هفته دفاع مقدس که پنجم مهرماه سال جاری در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار می شود، معرفی و جوایز خود را ازمدیرکل تبلیغات اسلامی تهران دریافت خواهند کرد.

رزمندگان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران تجلیل می شوند

وی عنوان کرد: مراسم تجلیل ازرزمندگان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس 5 مهر ماه سال جاری با حضور سردار حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ، حجت الاسلام نصیر نیک نژاد مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران، معاونان وی، مدیران ادارات تابعه، کارکنان ادارات و بسیجیان برگزار خواهد شد.

این مسئول افزود: همچنین غفور رمضانی فرمانده مرکز مقاومت بسیج سازمان تبلیغات اسلامی کشور، اعضای شورا و فرماندهان پایگاههای وابسته سازمان تبلیغات اسلامی در این برنامه حضور می یابند.

وی به برنامه های دیگر هفته دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: مسابقه شعر، داستان کوتاه و مقاله نویسی با موضوعاتی مانند "وظایف بسیجیان وایثار گران در سال جهاد اقتصادی" و "وظایف بسیجیان در مقابله با جنگ نرم فرهنگی" ازجمله این برنامه هاست که به برترین آثار جوایزی تعلق خواهد گرفت.