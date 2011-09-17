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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

با حضور بازیگران خارجی /

پیش تولید "چشمان فرشته" آغاز شد

پیش تولید فیلم سینمایی "چشمان فرشته" به کارگردانی رضا درستکار و تهیه کنندگی ذبیح‌الله رحمانی از اواخر هفته گذشته آغاز شد.

بهگزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن بازنویسی نهایی فیلم‌نامه توسط عباس نادری که سه هفته به طول انجامید پیش تولید فیلم آغاز شده است. همزمان با انتخاب و بازبینی لوکیشن‌های فیلم، مذاکره با عوامل اصلی فیلم نیز آغاز شده و با تعدادی از آنها نیز توافقات اولیه حاصل شده که پس از قطعی شدن اسامی اعلام خواهد شد. همچنین برای جذب سرمایه‌گذار و حمایت‌کننده‌ مالی نیز رایزنی‌هایی صورت گرفته است.
 
برای تولید این فیلم در کنار بازیگران داخلی از بازیگران مطرح خارجی (از جمله کشورهای مصر، لبنان و ترکیه) استفاده خواهد شد که رایزنی‌ها در این بخش نیز به طور جدی آغاز شده است.

داستان این فیلم که نگاه متفاوت و تازه ای به موضوع جنگ دارد و آنچه مقرون به واقعیت و حقیقت جنگ است را بیان می کند، درباره پرستاران یک بیمارستان صحرایی است که در زمان جنگ تحمیلی در جبهه ها حضور داشته و بخش مهمی از خدمات درمانی و پزشکی اولیه مجروحان را برعهده داشتند.

"چشمان فرشته" که اولین کار بلند سینمایی رضا درستکار به عنوان کارگردان است در اواخر مرداد ماه سال جاری از سوی اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی پروانه ساخت دریافت کرده است.

رضا درستکار پیش‌تر فیلم‌های مستند "حاجی گولیت"، "اکبر جوجه"، "دستم پاست" و تله‌فیلم "گروگان" را در کارنامه خود به عنوان کارگردان به ثبت رسانده است.

عوامل فیلم که تاکنون حضورشان قطعی شده است عبارتند از: رضا درستکار (کارگردان)، عباس نادری (فیلم‌نامه نویس) و ذبیح‌الله رحمانی (تهیه‌کننده)
کد مطلب 1409901

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