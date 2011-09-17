پربازدیدترین اخبار روز؛ از نصیحت پدربزرگ تا تولد رقبای خورشید

اولین خبر پربیننده امروز مربوط به وقوع سانحه هوایی در آمریکا در هنگام نمایش هوایی است.

در این حادثه که بواسطه سقوط یک هواپیمای متعلق به جنگ جهانی دوم در شهر نوادا رخ داد سه نفر کشته و بیش از50 نفر کشته شدند.

دومین خبر پربازدید امروز مربوط به کشف سیاره ای جدید در فضا با دو خورشید است.

این کشف توسط تصاویری که از تلسکوپ فضایی کپلار ناسا بدست آمده، انجام شده و برای اولین بار یک سیاره با دو خورشید مشاهده شده است.

سومین خبر پربازدید امروز مربوط به پیشنهاد "جیمی کارتر" رئیس جمهور پیشین آمریکا به حزب جمهوریخواه این کشور در رابطه با انتخابات سال آتی ریاست جمهوری است.

جیمی کارتر به حزب جمهوریخواه آمریکا توصیه کرده که برای موفقیت در انتخابات سال آتی، بهتر است "میت رامنی" را به عنوان نامزد نهایی خود انتخاب کنند.

چهارمین خبر پربازدید امروز مربوط به پیدا شدن نوجوانی در آلمان است که مدعی شده به مدت پنج سال در میان درختان زندگی کرده است.

این نوجوان که در شهر برلین دیده شده و به زبان انگلیسی سخن می گوید مدعی شده که به همراه پدر خود در پنج سال گذشته در جنگل زندگی کرده است.

و آخرین پربازدید امروز مربوط به حمله یک دانش آموز با سوزن به همشاگردیهای خود در پورتوریکو و زخمی شدن 37 دانش آموز در این حادثه است.

در این حادثه یک دانش آموز 14 ساله با یک سرنگ به دوستان خود در زمین بازی مدرسه ای در پوتوریکو حمله کرد و 37 نفر از آنها را زخمی نمود.