پیروزی آقاجانی و گودرزی در دور نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک از امروز شنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شد که مصطفی آقاجانی و علیرضا گودرزی کار خود را با پیروزی آغاز کردند.

مصطفی آقاجانی در وزن 60 کیلوگرم در دور نخست مقابل" یوگشوار دات" از هند با نتیجه 2 بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید. آقاجانی در دور دوم به مصاف "ژوماگازیف" قهرمان سال 2001 آسیا از قزاقستان می رود.

علیرضا گودرزی در وزن 84 کیلوگرم نیز در دور نخست مقابل حریف ونزوئلایی خود در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 2 بر یک شکست داد تا در دور دوم به مصاف "داوید بچیناشویلی" از آلمان برود. رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم نیز امروز پس از استراحت در دور نخست به مصاف "گوانزالس" از اسپانیا می رود.

حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم روز جمعه صاحب مدال برنز شد. مسابقات سه وزن پایانی یکشنبه برگزار می شود.