فروش غیرقانونی داروهای جنسی در سوپرمارکتها

دکتر محمدرضا شانه ساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سوپر مارکت محل توزیع دارو و مکمل نیست و فروش این قبیل محصولات به هر شکل آن تخلف است.

وی در خصوص آن دسته از داروها و مکملهای جنسی که مجوز وزارت بهداشت را ندارند و در داروخانه ها عرضه می شوند، افزود: داروهای جنسی در داروخانه ها وجود دارد که مجوز وزارت بهداشت را دارند و فروش آنها قانونی است. اما وجود آن دسته از اقلامی که فاقد مجوز وزارت بهداشت هستند در داروخانه ها هم غیرقانونی است.

این در حالی است که برخی داروها و مکملهای جنسی به اشکال مختلف در بعضی از داروخانه ها مشاهده می شود که متاسفانه مجوز وزارت بهداشت را ندارند.

پیش از این دکتر رهبر مژدهی آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران عنوان داشته بود که توزیع این قبیل محصولات با مجوز وزارت بهداشت است و آنها می بایست از وجود چنین اقلامی در داروخانه ها مطلع باشند.