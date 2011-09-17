مهمترین وجه جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند تداوم آن است

آرش رصافی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند نیازمند حمایت مسئولان این منطقه است که با تداوم می تواند هر سال پربارتر، وسیعتر و همگانی‏ تر‏ شود و حتی به سمت بین‏المللی شدن حرکت کرده و جایگاه مناسبی پیدا کند.

وی گفت: جشنواره استانی فیلم کوتاه سیب به منظور کشف استعدادها، رقابت و تشویق فیلمسازان عرصه فیلم کوتاه، از 27 تا 30 شهریور در دماوند برگزار می شود و در روز پایانی برنامه های متعدد را به خود اختصاص داده است.

رصافی ادامه داد: در جشنواره سیب دماوند، آثاری با موضوعات معارف و مضامین دینی، فرهنگ عمومی و جهاد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‏ گیرند و در بخش جنبی این جشنواره نیز به معرفی سیب دماوند و تقویت شهرت جهانی آن در قالب فیلم کوتاه پرداخته می‏ شود.

وی بیان کرد: اگر جشنواره سیب دماوند به صورت موسمی و فصلی برگزار شود، اثر چندانی نخواهد داشت و این جشنواره باید به صورت مستمر برگزار شود.

فیلمی شایسته داوری است که ساختار سینمایی داشته باشد

داور جشنواره فیلم کوتاه سیب در خصوص معیارهای داوری فیلمهای ارسال شده به این جشنواره افزود: هر فیلمی که معیارهای اولیه ساختار سینما را رعایت کرده باشد، به خصوص در زمینه معرفه‏های فیلم کوتاه، قابلیت این را دارد که مورد داوری قرار بگیرد.

وی یادآور شد: امسال نیز مانند سالهای گذشته، فیلمها در رده های خوب، متوسط و ضعیف هستند و معیار کلی انتخاب آنها در وهله اول خود سینما محسوب می شود.

رصافی اضافه کرد: تمرکز تعدادی از فیلمها بر مسئله سیب بوده که مربوط به بخش موضوعی و سفارشی جشنواره است و تعدادی از فیلمها نیز مستند اجتماعی هستند و محوریت اکثریت آنها مسائل اجتماعی است.

وی مهمترین اقدام برای بالا بردن کیفیت فیلم‏های کوتاه را مسئله آموزش دانست و بیان داشت: مراکزی که فیلم کوتاه تولید می ‏کنند و آموزش می ‏دهند، باید مسئله آموزش را بسیار جدی بگیرند، چرا که فیلم کوتاه یک سینمای مستقل بوده و دارای فیلمنامه مستقلی است.

داور جشنواره سیب افزود: کسی که فیلم کوتاه را تدوین می‏کند، باید مسائل خاص ‏تری را نسبت به مسئله کلی تدوین بداند؛ فیلمبرداری و تمام رشته‏های تخصصی فیلم کوتاه نیز کاملاً مستقل بوده و این مستلزم آن است که آموزش به شکل صحیح کارگاهی و علمی اتفاق بیفتد.

وی گفت: بعد از آن حمایت از تولید است که کمک می ‏کند تا فیلمهای کوتاه خوب تولید و جایگاه فیلم کوتاه از آنچه هست، بهتر شود.

فیلم کوتاه دارای سینمای مستقل و نیازمند حمایت است

این داور با بیان اینکه فیلم کوتاه هنوز نتوانسته جایگاه حقیقی خود را در بین مردم پیدا کند، ادامه داد: فیلم کوتاه دارای سینمای مستقل و نیازمند حمایت است.

وی اظهار داشت: برخورد کشورهای مختلف دنیا با فیلم کوتاه متفاوت است؛ اما تمام کشورهایی که می خواهند سینمای متفاوت، دگراندیش و خلاق داشته باشند، اساساً به فیلم کوتاه توجه ویژه‏ای می ‏کنند.

رصافی افزود: به هر حال توجه شامل این است که خیلی به بازدهی اقتصادی و مسائل مالی آن نگاه نمی‏ کنند و در واقع بازدهی فرهنگی فیلمهای کوتاه دارای اهمیت است.

وی عنوان کرد: کشورهای دیگر در بحث فیلم کوتاه سرمایه‏گذاری می ‏کنند تا این عرصه را بروز دهند که نهایتاً افرادی خلاق و متفاوت فیلم می ‏سازند و فیلمهای متفاوتی از دل این سینما بیرون می‏آید و این امر بر کلیت سینما اثرگذار است.

داور جشنواره فیلم کوتاه سیب ادامه داد: فیلم کوتاه نیازمند این است که مراکز دولتی نه به عنوان یک عنصر اقتصادی بلکه به عنوان یک عنصر فرهنگی به آن نگاه کنند و علاوه بر حمایت از تولید برای عرضه آن در سینما، برای تلویزیون، جشنواره‏ها و... نیز تدبیری اندیشیده شود.

وی تصریح کرد: وقتی این اتفاق به شکل کامل رخ ندهد، طبیعتاً بر کلیت فیلم کوتاه تأثیر می گذارد و فیلم کوتاه به جایگاهی که انتظار می رود، دست پیدا نمی ‏کند.

مهمترین مزیت جشنواره فیلم کوتاه پخش فیلم در آینده است

رصافی اضافه کرد: با توجه به اینکه فیلمهای کوتاه، فرصتهای محدودی برای عرضه دارند، مهمترین فایده این جشنواره و تمام جشنواره‏های فیلم کوتاه این است که این آثار بالاخره در جایی پخش و دیده می‏شوند.

وی بیان داشت: فیلمساز باید فیلمش را در مقابل مخاطب ببیند تا تأثیرش را حس کند؛ وقتی فیلم در جشنواره عرضه می ‏شود، فیلمساز متوجه ضعفها، قدرت کار و مسائل دیگر مربوط به فیلمش می ‏شود و نتیجه این است که فیلمساز دلگرمتر و راغب به ساخت فیلم خواهد شد.

برگزاری جشنواره به سازماندهی و برنامه مشخص نیاز دارد

این داور سینمایی در خصوص راهکارهای بهتر برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه افزود: برگزاری جشنواره به سازماندهی و برنامه مشخص نیاز دارد و نیازمند این است که در بخشهای مختلف برای انتخاب، داوری، برگزاری، تشریفات، پوستر، تیزر و ... هیئتها و کمیته های مختلفی تشکیل شود.

وی تأکید کرد: مهمترین آسیب جشنواره هم این است که صرف بودجه و برگزاری جشنواره برای سبک کردن بار مسئولیتی، تنها هدف اینگونه جشنواره ها باشد.

رصافی ادامه داد: مثلاً نهاد یا ارگانی بودجه‏ ای دارد، می‏ خواهد این بودجه را در جایی خرج کند و آن را صرف برگزاری یک جشنواره موضوعی می ‏کند و بعد از دو سال هم آن جشنواره به فراموشی سپرده می شود و هیچ اتفاق دیگری نیفتاده و تأثیری بر کلیت فیلم کوتاه نمی‏گذارد.

وی گفت: حضور بیشتر متخصصان در جشنواره، برنامه ریزی دقیق و حمایت مالی از جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند، به تداوم این جشنواره کمک شایانی خواهد کرد.