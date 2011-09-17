قذافی در لیبی است / تا چندین ماه می توانیم بجنگیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش به نقل از فردی که وی را سخنگوی قذافی معرفی کرد، گزارش داد : ما تجهیزات نظامی به اندازه ای در اختیار داریم که می توانیم تا چندین ماه بجنگیم.



این سخنگو که العربیه اشاره ای به نام وی نکرده است، افزود : سرهنگ در لیبی است و رهبری جنگ بر ضد دولت انتقالی را به عهده دارد.



این در حالی است که روز گذشته رسانه ها از کشته شدن موسی ابراهیم سخنگوی قذافی خبر داده بودند.