قذافی در لیبی است / تا چندین ماه می توانیم بجنگیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش به نقل از فردی که وی را سخنگوی قذافی معرفی کرد، گزارش داد : ما تجهیزات نظامی به اندازه ای در اختیار داریم که می توانیم تا چندین ماه بجنگیم.
این سخنگو که العربیه اشاره ای به نام وی نکرده است، افزود : سرهنگ در لیبی است و رهبری جنگ بر ضد دولت انتقالی را به عهده دارد.
این در حالی است که روز گذشته رسانه ها از کشته شدن موسی ابراهیم سخنگوی قذافی خبر داده بودند.
رسانه های عربی به نقل از فردی که وی را سخنگوی دیکتاتور فراری لیبی خواندند، از حضور وی در خاک این کشور خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش به نقل از فردی که وی را سخنگوی قذافی معرفی کرد، گزارش داد : ما تجهیزات نظامی به اندازه ای در اختیار داریم که می توانیم تا چندین ماه بجنگیم.
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