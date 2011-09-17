به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله نزدیک به یک سال به برگزاری رقابت های پارالمپیک، مقامات برگزارکننده این مسابقات از تمام شدن بلیت رقابت های شنا و دوچرخه سواری جاده خبر داده اند.

بر پایه گزارش پرس آسوسیشن، این برای نخستین بار است که در طول برگزاری ادوار پارالمپیک، مسئولان برگزاری مسابقات با تقاضای بیش از حد بلیت مواجه شده اند. این در حالی است که مسابقات بسکتبال با ویلچر و راگبی با ویلچر هم متقاضیان فراوانی دارند. بر پایه اعلام برگزارکنندگان رقابت های پارالمپیک 2012، آخرین زمان فروش اینترنتی بلیت های این رقابت ها ساعت 18 روز 26 سپتامبر اعلام شده است.

بازی های پارالمپیک لندن از تاریخ 29 اوت تا 9 سپتامبر سال 2012 (7 تا 18 شهریور سال 1391) با حضور 4200 ورزشکار در لندن برگزار می شود.