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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

بلیت برخی رشته‌های پارالمپیکی به طور کامل به فروش رفته است

بلیت برخی رشته‌های پارالمپیکی به طور کامل به فروش رفته است

برگزارکنندگان رقابت های پارالمپیک 2012 لندن از فروش کامل بلیت برخی از رشته ها خبر داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله نزدیک به یک سال به برگزاری رقابت های پارالمپیک، مقامات برگزارکننده این مسابقات از تمام شدن بلیت رقابت های شنا و دوچرخه سواری جاده خبر داده اند.

بر پایه گزارش پرس آسوسیشن، این برای نخستین بار است که در طول برگزاری ادوار پارالمپیک، مسئولان برگزاری مسابقات با تقاضای بیش از حد بلیت مواجه شده اند. این در حالی است که مسابقات بسکتبال با ویلچر و راگبی با ویلچر هم متقاضیان فراوانی دارند. بر پایه اعلام برگزارکنندگان رقابت های پارالمپیک 2012، آخرین زمان فروش اینترنتی بلیت های این رقابت ها ساعت 18 روز 26 سپتامبر اعلام شده است.

بازی های پارالمپیک لندن از تاریخ 29 اوت تا 9 سپتامبر سال 2012 (7 تا 18 شهریور سال 1391) با حضور 4200 ورزشکار  در لندن برگزار می شود.

کد مطلب 1409913

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