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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

آموزش عمومی سرشماری نفوس و مسکن در خراسان رضوی آغاز شد

آموزش عمومی سرشماری نفوس و مسکن در خراسان رضوی آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دومین مرحله آموزش عمومی سرشماری نفوس و مسکن سال 90 در خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استاندار خراسان رضوی در مراسم آغاز به کار این مرحله از آموزش عمومی که صبح شنبه برگزار شد، اظهار داشت: سرعت و دقت در آمار بسیار مهم است و رشد و پیشرفت و شکوفایی کشور در گرو داشتن آمار صحیح و دقیق است چرا که برنامه ریزی ها بر این اساس صورت می گیرد.

عباس نیاوند افزود: در این مرحله که از امروز تا هفتم مهر ماه سال جاری برگزار می شود، 360 نفر از منتخبین و واجدان شرایط که قبلا مرحله ثبت نام را پشت سر گذاشته اند حضور دارند.

وی بیان داشت: با توجه به موقعیت خراسان رضوی باید طوری برنامه ریزی شود که استان رتبه اول کشور را در سرشماری به دست آورد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی گفت: اگر در آمارگیری یک دقیقه زودتر عمل شود سه روز از زمان استاندارد کشور جلوتر خواهیم بود.

وی افزود: آمارگیران باید در طی مدت سرشماری 50 هزار میلیون کیلومتر راه را پیمایش کنند.

شایان ذکر است این دوره از آموزش ها در تالار ابن هیثم مشهد برگزار می شود و علاوه بر 360 نفر در مشهد، هفت هزار نفر نیز در شهرستان ها آموزش خواهند دید.

کد مطلب 1409914

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