اثر نقاشی هنرمند گلستانی به جشنواره جهانی هنر و مقاومت راه یافت

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره در بخشهای طراحی، نقاشی، پوستر، عکس، کاریکاتور، حجم، انیمیشن و هنرهای مفهومی برگزار شد و حامد شریفی توانست در بخش نقاشی با اثر عاشورا به این موفقیت دست پیدا کند.

حسن عبدی عنوان کرد: حامد شریفی کارشناس ارشد هنرهای تجسمی است و مسئولیت واحد انیمیشن حوزه هنری استان را نیز برعهده دارد.

به گزارش مهر، همچنین هنرمند حوزه هنری استان گلستان در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان اول شد.

اثر نگارگری هنرمند حوزه هنری استان گلستان خانم "رضوان عرب" در هجدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان رتبه اول را کسب کرد.

این جشنواره باحضور 270 هنرمند جوان از سراسر کشور و نیز هنرمندان 16 کشور جهان در استان گلستان برگزار شد.



گفتنی است رضوان عرب از هنرمندان فعال وبا ذوق واحد هنرهای تجسمی این مرکز بوده و همواره در جلسات و فعالیتهای این واحد حضوری موثر دارد.