به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ثمرههاشمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژههای آبرسانی به مسکن مهر قم در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به احداثیک میلیون واحد مسکن مهر در کشور، از این پروژه به عنوان پروژه بزرگ و انقلابی برای مسکندار شدن همه خانوارهای ایرانی یاد کرد.
وی با اشاره به اهمیت آبرسانی به پروژههای مسکن مهر گفت: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مجموعه شرکتهای آب و فاضلاب در سراسر کشور متعهد هستند به میزان پیشرفت پروژههای مسکن مهر و ساکن شدن مردم در این واحدها، آب مورد نیاز آنها را تامین کند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه برای تامین آب پروژههای مسکن مهر دو طرح بلند مدت و کوتاه مدت برنامهریزی شده است، خاطرنشان کرد: هدف ما در طرح بلند مدت شناسایی منابع آب پایدار و اجرای پروژههای لازم برای تامین آب این واحدها در دراز مدت است.
وی یادآور شد: طرحهای کوتاه مدت به منظور تامین آب مورد نیاز کسانی است که از هماکنون در واحدهای مسکن مهر ساکن میشوند.
مهندس ثمرههاشمی پیشرفت پروژههای آبرسانی به مسکن مهر در تمام کشور را خوب ارزیابی کرد و تلاش برای احداث 40 هزار واحد مسکن مهر در استان قم را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: پروژههای آبرسانی به این واحدها نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است و هم اکنون دو مخزن 20 هزار متر مکعبی و خطوط انتقال و شبکههای اصلی و فرعی آب برای این واحدها در حال احداث است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: هر زمانی که پروژههای مسکن مهر به طور کامل به پایان برسد و مردم در همه این واحدها ساکن شوند، برای تامین آب این واحدها به لحاظ اجرای سازههای مورد نیاز مشکلی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه متناسب با پیشرفت مسکن مهر تامین آب این پروژه نیز انجام خواهد شد، ابراز داشت: مطالعات اجرای شبکههای فاضلاب این پروژهها نیز انجام شده و عملیاتی اجرایی آن نیز به زودی آغاز خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به پیشرفت پروژههای آبرسانی به مسکن مهر در سراسر کشور گفت: برای تامین آب واحدهای مسکن مهر به لحاظ اجرای سازههای مورد نیاز مشکلی نداریم.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی ثمرههاشمی صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژههای آبرسانی به مسکن مهر قم در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به احداثیک میلیون واحد مسکن مهر در کشور، از این پروژه به عنوان پروژه بزرگ و انقلابی برای مسکندار شدن همه خانوارهای ایرانی یاد کرد.
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