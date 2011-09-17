دیدار نخست وزیر کامبوج با نخست وزیر مخلوع تایلند/ انتشار یک شایعه درباره تاکسین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوآ ، "تاکسین شیناواترا" که برای حضور در دو کنفرانس اقتصادی در کامبوج به سر می برد در ادامه سفر خود با "هون سن" نخست وزیر کامبوج دیدار کرد و نسبت به این دیدار با همتای پیشین و دوست نزدیک خود ابراز خرسندی کرد.

پیش از سفر "تاکسین شیناواترا" به کامبوج شایعات فراوانی مطرح شده بود که هدف وی از این سفر رایزنی با نخست وزیر کامبوج برای بستن قراردادهای مشترک نفت و گاز بین دو کشور بوده که "هون سن" با رد تمام این شایعات تنها هدف نخست وزیر سابق تایلند به کامبوج را شرکت در کنفرانس های اقتصادی عنوان کرد.



بر اساس این گزارش سفر نخست وزیر مخلوع تایلند به کامبوج 2 روز پس از سفر یک روزه "یینگ لاک شیناواترا" نخست وزیر جدید تایلند به این کشور انجام شده است .

تاکسین قرار است با سخنرانی دراین دو نشست اقتصادی درباره موضوعاتی چون"چگونگی استفاده از فرصت ها برای توسعه اقتصادی در آسیا" به سخنرانی بپردازد .

بر اساس این گزارش این چهارمین سفر تاکسین شیناوترا به کامبوج پس از خلع وی از سمت نخست وزیری تایلند می باشد.

تاکسین پنج سال پیش درپی یک کودتای نظامی از مقام نخست وزیری خلع و به اتهام فساد مالی به زندان محکوم شده بود که وی پیش از صدور این حکم، تایلند را به قصد ابوظبی امارات ترک کرد.

از زمان صدورحکم تاکسین، طرفداران وی ملقب به قرمزپوشان بابرپایی تظاهرات گسترده خیابانی بارها به این حکم اعتراض کردند که این اعتراضات منجر به کشته شدن 90 نفر از آنان شد.