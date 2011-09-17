یحیی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیسی ها در این دیدار در حد و اندازه خود ظاهر نشدند. در مقابل استقلالی‌ها خوب بازی کردند و هافبک‌های این تیم با در اختیار گرفتن نبض بازی، موقعیت‌های زیادی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کردند.

وی اضافه کرد: در جریان بازی دیروز احساس کردم یکدلی بین بازیکنان پرسپولیس وجود ندارد و همین مسئله به تیم ضربه می‌زند. این استنباط و نگاه شخصی من بود، خدا کند اشتباه کرده باشم اما اگر این موضوع درست باشد، پرسپولیس در آینده هم به مشکل می‌خورد.

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: رمز موفقیت یک تیم ابتدا همدلی و بعد از آن بحث فنی است زیرا تیمی موفق است که یکدست باشد و بازیکنان باهمدیگر یکدل و هماهنگ باشند. در این بازی اما چهره و رفتار برخی از بازیکنان نشان می‌داد خیلی بی خیال هستند. باز هم می‌‎گویم این برداشت من از عملکرد بازیکنان در طول 90 دقیقه بود.

گل‌محمدی در مورد اینکه مشکل پرسپولیس در این فصل مدیریت، کادرفنی و یا یارگیری است، تاکید کرد: تیم نسبت به فصل گذشته یارگیری بهتری انجام داده است اما برای بخش‌های مدیریتی و فنی این تیم باید فکر اساسی صورت بگیرد.

وی در این خصوص افزود: ما پرسپولیسی‌ها نسبت به تماشاگران دینی داریم و باید آن را ادا کنیم. اینکه با این نتایج شاهد هستیم طرفداران تیم زجر می‌کشند، اتفاق بسیار بدی است. شرایط امروز پرسپولیس بسیار سخت است و همه نگران آینده آن هستند.

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: مشکل نداشتن هیئت مدیره نیست زیرا استقلال هم هیئت مدیره ندارد، ضمن اینکه هیئت مدیره در زمین بازی نمی‌کند. فکر می‌کنم نتایج اخیر پرسپولیس به خاطر نداشتن رفاقت و همدلی بوده و اگر این مشکل حل نشود، تیم در آینده نتایج بدتری را کسب می‌کند.

دیدار تیم‌‎های فوتبال پرسپولیس و استقلال که هفتاد و یکمین نبرد آنها در شهرآورد پایتخت بود، جمعه شب با برتری 2 بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.