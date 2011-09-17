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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

گل‌محمدی در گفتگو با مهر:

یکدلی بین بازیکنان پرسپولیس وجود ندارد/ هواداران با این نتایج زجر می‌کشند

یکدلی بین بازیکنان پرسپولیس وجود ندارد/ هواداران با این نتایج زجر می‌کشند

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه یکدلی بین بازیکنان این تیم وجود ندارد، گفت: خدا کند اشتباه کرده باشم اما در صورت درست بودن این موضوع پرسپولیس در آینده به مشکل می‌خورد.

یحیی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیم فوتبال پرسپولیس برابر استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیسی ها در این دیدار در حد و اندازه خود ظاهر نشدند. در مقابل استقلالی‌ها خوب بازی کردند و هافبک‌های این تیم با در اختیار گرفتن نبض بازی، موقعیت‌های زیادی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کردند.

وی اضافه کرد: در جریان بازی دیروز احساس کردم یکدلی بین بازیکنان پرسپولیس وجود ندارد و همین مسئله به تیم ضربه می‌زند. این استنباط و نگاه شخصی من بود، خدا کند اشتباه کرده باشم اما اگر این موضوع درست باشد، پرسپولیس در آینده هم به مشکل می‌خورد.

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: رمز موفقیت یک تیم ابتدا همدلی و بعد از آن بحث فنی است زیرا تیمی موفق است که یکدست باشد و بازیکنان باهمدیگر یکدل و هماهنگ باشند. در این بازی اما چهره و رفتار برخی از بازیکنان نشان می‌داد خیلی بی خیال هستند. باز هم می‌‎گویم این برداشت من از عملکرد بازیکنان در طول 90 دقیقه بود.

گل‌محمدی در مورد اینکه مشکل پرسپولیس در این فصل مدیریت، کادرفنی و یا یارگیری است، تاکید کرد: تیم نسبت به فصل گذشته یارگیری بهتری انجام داده است اما برای بخش‌های مدیریتی و فنی این تیم باید فکر اساسی صورت بگیرد.

وی در این خصوص افزود: ما پرسپولیسی‌ها نسبت به تماشاگران دینی داریم و باید آن را ادا کنیم. اینکه با این نتایج شاهد هستیم طرفداران تیم زجر می‌کشند، اتفاق بسیار بدی است. شرایط امروز پرسپولیس بسیار سخت است و همه نگران آینده آن هستند.

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: مشکل نداشتن هیئت مدیره نیست زیرا استقلال هم هیئت مدیره ندارد، ضمن اینکه هیئت مدیره در زمین بازی نمی‌کند. فکر می‌کنم نتایج اخیر پرسپولیس به خاطر نداشتن رفاقت و همدلی بوده و اگر این مشکل حل نشود، تیم در آینده نتایج بدتری را کسب می‌کند.

دیدار تیم‌‎های فوتبال پرسپولیس و استقلال که هفتاد و یکمین نبرد آنها در شهرآورد پایتخت بود، جمعه شب با برتری 2 بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.

کد مطلب 1409924

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