تمام مصوبات سفر هئیت دولت در بخش بنیاد مسکن آذربایجان غربی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مصوبات شامل مصوبات دور اول، دوم و سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی می شود که در قالب طرحهای جداگانه ای تعریف شده بودند.

وی با بیان اینکه مصوبات دولت در بخش بنیاد مسکن آذربایجان غربی در روستاها وشهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت بود اظهارداشت: احداث هفت هزار واحدمسکن روستایی در قالب طرحهای بهسازی و مقاوم سازی با 400 میلیارد ریال اعتبار از جمله این مصوبات بود که به صورت 100 درصد اجرا شده است.

عزیزی ادامه داد: در سالجاری هشت هزار و 700 واحد مسکن روستایی با پرداخت بیش از 100 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه در آذربایجان غربی بهسازی و مقاوم سازی می شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت 200 واحدمسکونی شهری در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است عنوان کرد: در 25 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت آذربایجان غربی سه هزار و 500 واحد مسکن مهر در قالب گروههای تعاونی، گروههای ساخت و خود مالک در دست ساخت است.

عزیزی با اشاره به اینکه در این طرح هر متقاضی فاقد مسکن 200 میلیون ریال وام بانکی با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 15 ساله دریافت می کند گفت: اجرای پنج طرح هادی نیز در دور دوم سفر هیئت دولت به استان به تصویب رسیده بود که به اتمام رسیده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربی با اشاره به ایمن سازی روستاهای در معرض خطر حوادث غیر مترقبه افزود: طرح ایمن سازی نیز در 55 روستای استان اجرایی شده که این طرح نیز ازمصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی است.

وی یاد آور شد: هم اکنون 112 طرح هادی با 160 میلیارد ریال اعتبار در روستاهای آذربایجان غربی در دست اجراست که از این تعداد 40 طرح تا پایان امسال و بقیه تا نیمه نخست سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.