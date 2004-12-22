گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : متن ذيل در مورد پرونده جانباز شهيد محمد رجبي ثاني از آخرين شماره هفته‌نامه تپش انتخاب شده است :

اكنون جامعه با توجه به قولي كه قوه قضائيه داده است منتظر پيگيري مقامات قضايي است. منتظر است بشنود در زندانهاي كشور چه مي گذرد؟ آيا حقيقت دارد دستهاي او را سوزانده اند؟ دندانهاي او را شكسته اند؟ در سرما به درخت بسته و يا در قفس انداخته اند؟

آيا واقعاً قاضي تشخيص نداده اين جانباز اعصاب و روان نياز به دارو دارد؟ اگر تشخيص نداده، چرا به حرف همسر و تشخيص پزشكي اهميت نداده است؟ چرا كلانتري 128 مدت هفت يا هشت روز اين جانباز را بازداشت كرده است؟ چرا در انباري بيمارستان بستري شده است؟ چرا به محض انتشار خبر، آن انباري تبديل به اتاق ايزوله شده است؟ چرا پزشكي قانوني از دادن جواب آزمايش علت مرگ محمد به خانواده اش خودداري كرده بود؟ و...

از سوي ديگر بنياد جانبازان كه بايد پاسخگوي دلهاي شكسته جانبازان باشد، از گفتگو طفره رفت؟ چه رفتارها وچه سليقه ها و مديريتهايي سبب شده نسبت به جانباز چنين بي حرمتي ها انجام شود؟ ممكن است محمد رجبي بر اساس قانون مجرم بوده و بايد طبق همان قانون با وي برخورد مي شد. كه البته همين نيز بايد بررسي شود كه آيا او واقعاً مقصر بود؟

اما وقتي ماجراي محمد و محمدها را ريشه يابي كني مي فهمي نه فقط او كه بسياري از جانبازان به خاطر سوء مديريتها به خصوص سوء مديريتهاي اين بنياد در گرداب هايي گرفتار مي شوند كه هرگز در شان و مرتبه «جانباز» نيست. در همين مورد خاص كه البته شنيديم حتي پرونده گزارش بيمارستان نزد رئيس بنياد جانبازان است و ايشان مصرانه مشغول پي گيري اين فاجعه هستند، اما هر بار خواستيم با وي گفت و گويي انجام دهيم، موفق نشديم.

يعني ايشان از گفتگو طفره رفتند.آيا وظيفه مسئولان در گفتگو با مطبوعات فقط مواقعي است كه قيچي و نوار و افتتاح و لبخندي اتقاق افتاده باشد؟

طي همين مدت جانبازان فراواني تماس گرفتند يا حضوري آمدند و پرسشهاي فراواني در ارتباط با كسري ها و نداشته هاي خود مطرح كردند كه وظيفه مسئولان بنياد است پاسخ دهند. بگذريم از كسري هاي با اهميت تري نظير از بين رفتن شخصيت و نزول دادن صفت جانباز و...كه پاسخ آن را بايد از تاريخ گرفت.