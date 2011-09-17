تعداد 2300 نفر در زنجان مورد تست رایگان قندخون قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین عزیزی ظهر شنبه در جمع کارکنان توانبخشی جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: با توجه به آزمایشگات انجام شده از میان این تعداد 50 نفر از طریق غربالگری نسبت به بیماری دیباتی خود مطلع شدند که جهت درمان به پزشک راهنمایی شدند.

وی همچنین با اشاره به اهداف انجام این عمل بشردوستانه ادامه داد: با همکاری شرکت تجهیزات پزشکی پویا طب این طرح در سطح استان زنجان اجرا خواهد شد و در حال حاضر در شهرستان طارم تعداد 1385 نفر مورد تست قرار گرفتند که از این تعداد در شهر دستجرده 350 نفر و از طریق غربالگری 11 نفر دیابتی، روستای هزار رود 235 نفر و از طریق غربالگری 7 نفر، روستای شهر آببر 800 نفر و از طریق غربالگری 15 نفر شناسایی و به پزشک راهنمایی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در پایان اظهار داشت این طرح در روستای خیرآباد با تست 553 نفر انجام شد که از این تعداد 17 نفر دیابتی بودند .