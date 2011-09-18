فعالیت در حوزه پدافند غیرعامل پایداری ملی را ارتقا می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر شنبه در بازدید از نمایشگاه پدافند غیرعامل استان اظهار کرد: افزایش بازدارندگی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن از دیگر نتایج مثبت افزایش کارآمدی در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی تاکید کرد: فعالیت در حوزه دفاع نرم و پدافند غیرعامل منحصر به جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه تمامی دولت ها برای دفاع همه جانبه از اصول و ارزش هایشان خود را مکلف به فعالیت در این حوزه می دانند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در نمایشگاه امسال که برای اولین بار در استان اجرا شده است، به دنبال کسب آمادگی همه جانبه قبل از وقوع هرگونه بحران، افزایش بازدارندگی در برابر حوادث احتمالی و نیز کسب آمادگی بیشتر برای حضور پررنگ در جشنواره ملی پدافند غیرعامل هستیم.