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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

غفاری:

فعالیت در حوزه پدافند غیرعامل پایداری ملی را ارتقا می دهد

فعالیت در حوزه پدافند غیرعامل پایداری ملی را ارتقا می دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس شورای پدافند غیرعامل خراسان رضوی گفت: هر گونه فعالیت در حوزه پدافند غیرعامل باعث افزایش پایداری ملی و کاهش آسیب پذیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری ظهر شنبه در بازدید از نمایشگاه پدافند غیرعامل استان اظهار کرد: افزایش بازدارندگی و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن از دیگر نتایج مثبت افزایش کارآمدی در حوزه پدافند غیرعامل است.

وی تاکید کرد: فعالیت در حوزه دفاع نرم و پدافند غیرعامل منحصر به جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه تمامی دولت ها برای دفاع همه جانبه از اصول و ارزش هایشان خود را مکلف به فعالیت در این حوزه می دانند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در نمایشگاه امسال که برای اولین بار در استان اجرا شده است، به دنبال کسب آمادگی همه جانبه قبل از وقوع هرگونه بحران، افزایش بازدارندگی در برابر حوادث احتمالی و نیز کسب آمادگی بیشتر برای حضور پررنگ در جشنواره ملی پدافند غیرعامل هستیم.

کد مطلب 1409933

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