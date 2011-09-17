به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدلی پیش از ظهر شنبه در بازدید از کتابخانه محمد تقی کریمپور شهرستان بیرجند هدف از این بازدید ها را اهمیت دادن هر چه بیشتر به کتابخانه های نابینایان و بخش نابینایان کتابخانه های عمومی و راه اندازی و فعال کردن این کتابخانه ها در کشور عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تنها تفریح یک نابینا کتاب است، بیان کرد: کتاب تنها دارو برای درمان روحی و روانی نابینایان است و در این زمینه یکی از دغدغه های اصلی نابینایان، دسترسی به کتابخانه های عمومی است.

عبدلی نقش کتابدار را در کتابخانه های نابینایان بسیار ضروری دانست و افزود: بهتر این است که کتابدار این کتابخانه ها نیز نابینا باشد.

وی بیان داشت: کتابداران این نوع کتابخانه ها باید در زمینه راهنمایی و طرز برخورد با نابینایان آموزش های کافی را فرا گیرند.

عضو کارگروه تخصصی بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه مرکز خاصی برای جمع آوری و تولید کتاب گویا در کشور وجود ندارد از جمع آوری بیش از پنج هزار جلد کتاب گویا در نهاد کتابخانه های عمومی کشور خبر داد.

وی افزود: در طرح تجمیع منابع گویا که تا شش ماه آینده انجام می شود کتب گویای جمع آوری شده به استان ها ارسال خواهد شد.

عبدلی هزینه هر کتاب گویا در قالب CD را هشت هزار و 500 ریال عنوان کرد و افزود: استان ها در صورت تمایل می توانند این کتب را به صورت متمرکز و در قالب هارد های جانبی دریافت نمایند.

وی از چاپ محدود کتب بریل در کشور انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک با تهیه چاپگر های بریل، مشکل کمبود این کتب در کشور مرتفع شود.

کارشناس آمار و فناوری اطلاعات اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی نیز در این دیدار، از انتقال بخش نابینایان کتابخانه عمومی محمد تقی کریم پور به کتابخانه مشارکتی بنی اقبال بهزیستی بیرجند خبر داد.

مهدی نیازی هدف از انجام این کار را نزدیکی این بخش به مراکز توانبخشی و بهزیستی و دسترسی بیشتر نابینایان به این بخش عنوان کرد.

وی مشکلات و کمبود نیروی انسانی، وظایف سنگین و عدم آموزش کافی کتابداران را از موانع خدمت رسانی به نابینایان دانست و اظهار داشت: در زمینه نرم افزار های مرتبط با بخش نابینایان مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این بخش تنها بخش نابینایان در استان خراسان جنوبی است، تصریح کرد: اختصاص نیرو به این بخش باعث می شود بخش نابینایان در استان از آینده روشنی برخوردار شود