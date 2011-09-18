خوردن چیپس و پفک با کیفیت مضر نیست

بهاالدین سادات تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه در سال 1363 و به دنبال محدودیتی که وزارت بهداری وقت به خاطر محدودیت در رنگ مورد استفاده در تهیه پفک برای این شرکت ایجاد کرد، بازار منطقه را از دست داد و کشورهایی مثل ترکیه و عربستان توانستند با تولید و صادرات این محصول، جای ایران را بگیرند.

این تولید کننده محصولات غذایی با عنوان این مطلب که اطلاع رسانی در زمینه مصرف این قبیل خوراکیها نادرست است و موجب می شود که صنعت داخلی از بین برود، افزود: چیپس و پفک و تنقلات از جمله موادغذایی هستند که بدن به آنها نیاز دارد.

سادات تهرانی تاکید کرد: به جای اینکه خوردن این قبیل موادغذایی را ممنوع کنیم بهتر است به این فکر باشیم که چکار می شود که کیفیت آنها را بالا برد.

این کارشناس غذایی با عنوان این مطلب که مصرف این قبیل خوراکیها در اروپا بیشتر از ایران است، افزود: متاسفانه به خاطر عدم آگاهی و تبلیغات سوء این قبیل محصولات، باعث شده که فکر کنیم خوردن چیپس و پفک ضرر دارد.

وی با اشاره به وجود پروتئین در پفک، گفت: موادی که در تهیه پفک به کار می رود حاوی شیر و 14 تا 15 درصد آهن است که باعث تغذیه و سیر شدن افراد می شود.

سادات تهرانی با بیان اینکه رنگهای طبیعی هم که در چیپس و پفک به کار گرفته می شوند، مشکل ساز هستند، گفت: این رنگهای خوراکی وقتی با هم مخلوط می شوند، مفید هستند.