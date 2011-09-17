البرز میزبان مرحله دوم مسایقات لیگ دسته یک بسکتبال بانوان

فرمانده پایگاه بسیج شهید سلطانی شهرداری کرج، با اعلام این خبر افزود: تیم بسکتبال بانوان پایگاه شهید سلطانی با حمایت همه جانبه اعضاء شورای اسلامی شهر، شهردار کرج، معاون اداری و مالی و زحمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج توانست با اقتدار کامل از مرحله نخست این مسابقات به مرحله دوم صعود کند.

ناصر فخاری در ادامه افزود: در این راستا با حمایت های صورت گرفته از سوی شهرداری کرج و تلاش بانوان بسکتبالیست کرجی، استان البرز توانست میزبانی مرحله دوم این مسابقات را به دست آورد.

وی، اظهار داشت: مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال بانوان کشور از 29 شهریور سال جاری به میزبانی کلانشهر کرج برگزار خواهد شد.

این مسئول، اضافه کرد: بانوان بسیجی کرج توانستند در مرحله نخست این مسابقات با روحیه ای بسیجی و با اقتدار در مقابل تیم های قدرتمند به موفقیت دست یابند .

فخاری، در ادامه این موفقیت را به تمامی شهروندان استان البرز، بسیجیان و کارکنان شهرداری کرج تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که علاوه بر ترویج فرهنگ ورزش در راستای سلامت جسمی و روحی کارکنان زمینه های این امر نیز از سوی مدیریت شهری فراهم شود.

مرحله دوم این مسابقات ۲۹ شهریور ماه جاری به میزبانی استان البرز پیگیری می شود که در مهمترین مسابقات آن تیم بسیج شهرداری کرج به مصاف تیمهای خرامان تهران، تیم ارومیه و هیئت چهارمحال و بختیاری خواهد رفت.

این تیم در مرحله سوم این رقابتها یازدهم مهرماه امسال میزبان تیمهای حاضر در این گروه خواهد بود.

مرحله نخست رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال بانوان کشور امسال با حضور 14 تیم در دو گروه هفت تیمی در تهران برگزار شد که تیم بسکتبال استان البرز با قدرت به مرحله دوم راه یافت و میزبانی این مرحله از مسابقات را به دست آورد.