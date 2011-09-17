حضور راهداران استان تهران در روزهای پایانی تابستان تشدید می شود

فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور راهداران، تجهیزات راهداری و حضور مستمر و شبانه روزی راهداران در محورهای استان تهران، با توجه به افزایش سفرهای درون و برون شهری در روزهای پایانی تابستان تشدید می شود و در این میان ترکیب حضور راهداران نیز تغییر خواهد کرد.

وی با تأکید بر موضوعات راهداری، برقراری ایمنی و گشتهای مستمر و شبانه روزی راهداران در طول محورها اظهار داشت: پیمانکاران راهداری می بایست خود را به تجهیزات و امکانات اداره کل راه و ترابری استان تهران مجهز کنند.

این مسئول افزود: بدیهی است که پیمانکاران دارای امکانات و تجهیزات بیشتر در اولویت همکاری با اداره کل خواهند بود.

راهداری سنتی باید به راهداری مدرن تغییر یابد

وی تأکید کرد: راهداری سنتی باید جای خود را به راهداری مدرن بدهد و این مدرن بودن است که اداره راه و ترابری را به اهداف خود از جمله خدمت صحیح و بی دغدغه به مردم نزدیک می کند.

واحدی افزود: آموزش عوامل راهداری از اولویتهای راهداری محسوب می شود که دوره های آموزشی در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته برای آنان در استان تهران برگزار می شود.

وی یادآور شد: چهار رکن اصلی راهداری اعتقاد، آموزش، تجهیز و آمادگی جسمانی است و راهداری تابع زمان خاصی نیست؛ لذا ادارات تابعه استان و عوامل راهداری در تمامی ساعات شبانه روز و حتی ایام تعطیل پاسخگو بوده و در آماده باش هستند.