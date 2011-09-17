10 تصویر؛ از آخرین مقر قذافی تا ترامپولین بازی ابومازن!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسئله شناسایی فلسطین در سازمان ملل بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ معمای سیاسی ترکیه

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به سیاستهای پیچیده اتخاذ شده توسط دولت ترکیه طی سالهای اخیر در ارتباط با جهان اسلام، اسرائیل و کشورهای غربی اشاره دارد. این سیاستها به نوعی اتخاذ می شود که در نهایت منافع دولت ترکیه که رویای قدرت نمایی دوران عثمانی را در ذهن می پروراند تامین کند.

دست در دست و جیب در نفت!

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به سفر "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس و "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه به لیبی اشاره دارد و آن را در راستای تامین منافع نفتی این دو کشور دانسته است.

آخرین مقر قذافی!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به پناه گرفتن قذافی در شهر سرت (زادگاهش) و یا شهر بنی ولید (در جنوب طرابلس) اشاره دارد، دو شهری که همچنان به دست انقلابیون تصرف نشده و تحت کنترل هواداران قذافی قرار دارد.

ترامپولین بازی ابومازن!

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری به تلاش غرب برای وتوی طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل اشاره دارد.

بازیچه دست آمریکا

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به بازیچه بودن شورای امنیت در دستان آمریکا اشاره دارد که با صدور قطعنامه های مختلف از این سازمان بین المللی در راستای سیاستهای خود استفاده می کند.

مراحل تشکیل کشور فلسطین

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری معنی دار، طرح ابومازن در زمینه طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل را بی نتیجه دانسته است.

رابطه دیکتاتور و مردم

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به سرکوب رژیمهای عربی توسط دیکتاتورهای جهان عرب اشاره دارد.

بمب وتوی آمریکا؛ بدون شرح

العرب الیوم

نتانیاهو در کمین کشور فلسطین!

الحیات

اتحادیه عرب و ملل عربی؛ بدون شرح

الرایه قطر