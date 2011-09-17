به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد برجسته‌نژاد ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان با یادآوری اینکه هنوز دستورالعمل کمک‌های یارانه‌ای برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیامده است، افزود: با این وجود سعی داریم حضور موفقی در نمایشگاه مذکور داشته باشیم.

وی از برگزاری چندین نمایشگاه مهم در کاسپین زنجان طی سال آینده خبر داد و گفت: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران به عراق، نمایشگاه آرد و نان و نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه از موارد پیش‌بینی شده برای سال آینده است.

همچنین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت از معرفی 13 شرکت به‌عنوان نماینده استان در روز ملی صادرات خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های خالص‌سازان روی، سیمان زنجان و کالسیمین بتوانند به‌عنوان صادرکننده نمونه مطرح شود.

حمید صدری همچنین با اشاره به اعزام هیئت تجاری از استان به ارمنستان، یادآور شد: در همین راستا یک هیئت تجاری نیز در سه ماهه سوم سال‌جاری به عراق اعزام خواهد شد.