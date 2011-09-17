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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

برجسته نژاد:

زنجان در نمایشگاه بین‌المللی ساختمان قطر حاضر می شود

زنجان در نمایشگاه بین‌المللی ساختمان قطر حاضر می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان از حضور این استان در نهمین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی، ساختمان و مصالح ساختمانی در دوحه قطر خبر داد و گفت: این نمایشگاه در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد برجسته‌نژاد ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان با یادآوری اینکه هنوز دستورالعمل کمک‌های یارانه‌ای برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیامده است، افزود: با این وجود سعی داریم حضور موفقی در نمایشگاه مذکور داشته باشیم.

وی از برگزاری چندین نمایشگاه مهم در کاسپین زنجان طی سال آینده خبر داد و گفت: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران به عراق، نمایشگاه آرد و نان و نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه از موارد پیش‌بینی شده برای سال آینده است.

همچنین سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت از معرفی 13 شرکت به‌عنوان نماینده استان در روز ملی صادرات خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های خالص‌سازان روی، سیمان زنجان و کالسیمین بتوانند به‌عنوان صادرکننده نمونه مطرح شود.

حمید صدری همچنین با اشاره به اعزام هیئت تجاری از استان به ارمنستان، یادآور شد: در همین راستا یک هیئت تجاری نیز در سه ماهه سوم سال‌جاری به عراق اعزام خواهد شد.

کد مطلب 1409950

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