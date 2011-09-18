دکتر محمد ضیمران درباره فراهم کردن بستر و فضای مناسب برای گفتگوی فیلسوفان جهان به خبرنگار مهر گفت: امروزه یکی از ابزارهای داد و ستد فلسفی همین فضاهای رایانهای و مجازی هستند و به عقیده من اندیشمندان ایرانی باید سعی کنند از طریق نشر مقالات و ایجاد نوعی همایشهای مجازی با همکاران خود در سطح جهان ارتباط برقرار کنند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر تصریح کرد: بنابراین یک نوع داد و ستد فلسفی و علمی باید انجام گیرد تا اینکه در تعاطی اندیشهها و افکار فلسفی راه برای همه باز شود.
این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر درباره اینکه تبادل و تعامل اندیشه فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد داشت نیز گفت: بدیهی است که همین گفتگوها زمینه تفاهم و برخورد آرا را ایجاد میکند و همین برخورد آرا به وجهی منجر به آمیزش افقهای دور میشود و این افقها هم هرچه بیشتر به هم نزدیک میشوند و چه بسا اینها باهم ادغام میشوند و فصل تازهای از اندیشه را دامن میزنند.
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