دکتر محمد ضیمران درباره فراهم کردن بستر و فضای مناسب برای گفتگوی فیلسوفان جهان به خبرنگار مهر گفت: امروزه یکی از ابزارهای داد و ستد فلسفی همین فضاهای رایانه‎ای و مجازی هستند و به عقیده من اندیشمندان ایرانی باید سعی کنند از طریق نشر مقالات و ایجاد نوعی همایشهای مجازی با همکاران خود در سطح جهان ارتباط برقرار کنند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر تصریح کرد: بنابراین یک نوع داد و ستد فلسفی و علمی باید انجام گیرد تا اینکه در تعاطی اندیشه‏ها و افکار فلسفی راه برای همه باز شود.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر درباره اینکه تبادل و تعامل اندیشه فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد داشت نیز گفت: بدیهی است که همین گفتگوها زمینه تفاهم و برخورد آرا را ایجاد می‎کند و همین برخورد آرا به وجهی منجر به آمیزش افقهای دور می‎شود و این افقها هم هرچه بیشتر به هم نزدیک می‎شوند و چه بسا اینها باهم ادغام می‎شوند و فصل تازه‏ای از اندیشه را دامن می‏زنند.