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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۵

گفتگوی اندیشمندان/

گفتگو عامل شکل‌گیری فصل تازه‌ای از اندیشه است

گفتگو عامل شکل‌گیری فصل تازه‌ای از اندیشه است

استاد فلسفه هنر بر این باور است که برخورد آرا به شکلی منجر به آمیزش افقهای دور می‎شود و این افقها نیز به هم نزدیک می‎شوند و چه بسا اینها باهم ادغام و فصل تازه‏ای از اندیشه را دامن می‏زنند.

دکتر محمد ضیمران درباره فراهم کردن بستر و فضای مناسب برای گفتگوی فیلسوفان جهان به خبرنگار مهر گفت: امروزه یکی از ابزارهای داد و ستد فلسفی همین فضاهای رایانه‎ای و مجازی هستند و به عقیده من اندیشمندان ایرانی باید سعی کنند از طریق نشر مقالات و ایجاد نوعی همایشهای مجازی با همکاران خود در سطح جهان ارتباط برقرار کنند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه هنر تصریح کرد: بنابراین یک نوع داد و ستد فلسفی و علمی باید انجام گیرد تا اینکه در تعاطی اندیشه‏ها و افکار فلسفی راه برای همه باز شود.

این استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر درباره اینکه تبادل و تعامل اندیشه فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد داشت نیز گفت: بدیهی است که همین گفتگوها زمینه تفاهم و برخورد آرا را ایجاد می‎کند و همین برخورد آرا به وجهی منجر به آمیزش افقهای دور می‎شود و این افقها هم هرچه بیشتر به هم نزدیک می‎شوند و چه بسا اینها باهم ادغام می‎شوند و فصل تازه‏ای از اندیشه را دامن می‏زنند.  

کد مطلب 1409955

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