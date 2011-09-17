به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی کیانی امروز در حاشیه پنجمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در نشستی خبری گفت: از مهمترین برنامه های این شرکت در سال 90، کسب مدیریت یک بانک است تا فعالیت های خود را در حوزه مالی افزایش دهد.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر درباره شایعه خرید بانک سرمایه توسط غدیر افزود: درحال مذاکره با این بانک و چند بانک دیگر هستیم که تا ماه آینده نتیجه نهایی آن مشخص می شود.



وی با اشاره به اینکه همه زیرمجموعه های غدیر از جمله شرکتهای پردیس، زاگرس، باغمیشه، آ اس پ در مهرماه با تعدیل مثبت مواجه می شوند، گفت: در فصل زمستان افزایش سرمایه 100 درصدی غدیر اجرایی خواهد شد.

کیانی افزود: این افزایش سرمایه از محل اندوخته ها خواهد بود، همچنین غدیر در 9 ماهه سود بسیار مناسبی را اعلام خواهد کرد تا علاوه بر افزایش سرمایه، در مجمع شرکت نیز برای سال 90 سود مناسبی تقسیم کند.

وی درباره تحلیل بازار سرمایه در نیمه دوم سال 90 با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه سال های گذشته نشان می دهد، انتخابات تاثیری در روند بازار سرمایه نداشته است.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر گفت: در صورتی که مسئولان اقتصادی منابع سلف فروش نفت و سپرده های مردمی را به بازار سرمایه تزریق کنند، این بازار تا 5 سال آینده با رشدی چشمگیر مواجه خواهد شد.

کیانی درباره پیش بینی قیمت نفت افزود: قیمت نفت و فرآورده های نفتی رو به رشد است که مهمترین دلیل آن تنش های منطقه ای است که رشد قیمت نفت و حامل های انرژی را در پی دارد.

وی در مورد افزایش قیمت طلا گفت: پیش بینی می شود قیمت این کالا در جهان همچنان رو به افزایش باشد، علاوه بر اینکه طی 2 سال گذشته نتیجه اکتشافات طلا در دنیا بی ثمر بوده است.

مدیرعامل سرمایه گذاری غدیر درباره وضعیت طلا در ایران گفت : ظرف 5 سال آینده 8 معدن طلا در کشور به بهره برداری خواهند رسید که نیاز طلا را در کشور تامین خواهد کرد.

وی درباره وضعیت معدن طلای غدیر اظهارداشت: معدن طلای زرشوران مرحله اکتشاف را به پایان رسانده و 100 میلیارد دلار سرمایه برای بهره برداری از این معدن پیش بینی شده است و تا سال 92 بهره برداری آغاز خواهد شد، البته غدیر به معدن زرشوران اکتفا نکرده و برنامه خرید 2 یا 3 معدن طلای دیگر را دارد.

کیانی همچنین از یک میلیارد دلار گشایش اعتبار برای پروژه های آلومینیوم خبر داد و گفت: این پروژه فروش غدیر را تا مرز 5.2 میلیارد دلار در سال افزایش می دهد.

وی درباره هلدینگ معدنی این شرکت گفت: در زمینه معادن قرار نیست به معدن داخل کشور اکتفا کنیم بلکه به خرید معادن در خارج از کشور نیز خواهیم پرداخت زیرا معدن داخلی غدیر کفاف پروژه های این مجموعه را نمی دهد.

کیانی درباره پروژه های آلومینیوم شرکت گفت: این پروژه سالانه 275 هزار تن آلومینیوم طبیعی را به شکل شمش و بخشی را به طور آلیاژی تولید می کند، همچنین با راه اندازی خط تولید ورق نازک، بخشی از آلومینیوم ها به ورق نازک برای مصارف صنعتی پر مصرف پائین دستی تبدیل خواهد شد.

مدیر عامل سرمایه گذاری غدیر به مذاکره با کشورهای برزیل، گینه و اسپانیا برای تامین آلومینا برای پروژه آلومینیوم خبر داد و افزود: فروش کل مجموعه غدیر در حال حاضر سالانه 5 میلیارد دلار در زمینه پتروشیمی، سیمان، مسکن، تجارت، برق و صنعت است که حدود 60 درصد پرتفوی غدیر را پتروشیمی تشکیل می دهد اما قرار است سایر صنایع نیز در پرتفوی غدیر به نسبت پتروشیمی رشد کنند.

وی در خاتمه از پروژه های جدید و منحصر به فرد در هلدینگ مسکن خبر داد و گفت: مطالعات و بررسی ها در این پروژه ها انجام شده و ظرف 6 ماهه آینده به طور رسمی اعلام خواهند شد.