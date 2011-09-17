مدارس شمیرانات آماده استقبال از دانش آموزان هستند

محمدرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 421 واحد آموزشی در شهرستان شمیرانات فعالند و پذیرای 65 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی هستند.

وی عنوان کرد: برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته تا تمام مدارس از لحاظ فیزیکی و معنوی آماده باشند تا دانش آموزان با انرژی بیشتر سال تحصیلی خود را آغاز کنند و تعلیم و تربیت خود را با روحیه ای بهتر به مدارس بسپارند.

این مسئول ادامه داد: تأسیس هفت مجتمع شهری دارای 17 واحد آموزشی، توسعه دو مدرسه نمونه دولتی، تکمیل مدارس شاهد، توسعه کلاسهای مدارس استعدادهای درخشان و تأسیس خانه ریاضیات از اقداماتی است که در مهرماه شاهد آن خواهیم بود.

وی اظهار داشت: دو مدرسه خیر ساز زرگر کاشانی و دانیال متقی و سه مدرسه فراض دانش لواسان، مدرسه حضرت زینب(س) افجه و مدرسه شهدای هفتم تیر که توسط اداره کل نوسازی مدارس شهر تهران تخریب و باز سازی شد، از مدارسی هستند که در سطح منطقه شمیرانات به بهره برداری خواهند رسید.

افتتاح دو سالن ورزشی در محله های حکمت و اقدسیه

رسولی افزود: همزمان با افتتاح این واحدهای آموزشی، دو سالن ورزشی به منظور ارتقا بخشی به فعالیتهای تربیت بدنی دانش آموزان، به ویژه دختران در دو محله های حکمت و اقدسیه افتتاح خواهد شد.

وی یادآور شد: همچنین تقویت پایگاههای علمی مدارس، ایجاد 100 مدرسه قرآنی، تحول در سامانه های اجرایی نماز، قرآن و عترت از دیگر برنامه های اجرا شده در سطح شهرستان شمیرانات است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شمیرنات با اشاره به سطح دانش آموزی این منطقه اضافه کرد: در بین 716 منطقه آموزش و پرورش کشور، دانش آموزان شمیرانات در بیش از یک چهارم المپیادها درخشیدند که این مهم از جمله افتخارات مدیریت آموزش و پرورش شمیرانات است.