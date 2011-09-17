ناگفته ها به روایت تصویر؛ از زندگی در گونی تا کشیدن دندان شیر

اولین تصویر امروز مربوط به مشکلات بوجود آمده در پاکستان بواسطه جاری شدن سیل در این کشور است.

در این تصویر یک خانواده پاکستانی که بواسطه سیل اخیر بی خانمان شده اند دیده می شوند. بر اساس اعلام دولت پاکستان در این سیل در حدود شش میلون نفر بی خانمان شده اند.

دومین تصویر امروز مربوط به تحولات لیبی و ورود برخی از انقلابیون به شهر بنی ولید است.

در همین رابطه روز گذشته منابع وابسته به انقلابیون از درگیری های شدید میان نیروهای قذافی و انقلابیون در شهرهای بنی ولید و سرت و کشته شدن "موسی ابراهیم" سخنگوی قذافی، خبر دادند.

سومین تصویر امروز مربوط به برگزاری مسابقاتی برای ثبت رکوردهای جهانی در کتاب گینس است.

در این مسابقات افراد مختلف با ظاهری متفاوت نسبت به سایرین حاضر می شوند تا نامشان در کتاب رکوردهای جهان ثبت شود. در این تصویر فردی دیده می شود که برای معروف شدن ناخن های خود را بلند کرده است.

تصویر بعدی مروبط به تعمیر داندن آسیب دیده یک شیر در شهر مدیلین است.

همانگونه که در این تصویر مشخص است دست کم پنج داندنپزشک بری درمان دندان آسیب دیده این شیر 20 ساله تلاش می کنند.

آخرین تصویر امروز بار دیگر مربوط به ثبت رکوردهای جهای است.

این مربوط به بزرگترین پیاز جهان است. این پیاز هشت کیلو و 150 گرم وزن دارد و در مزرعه ای در انگلیس به بار آمده است.