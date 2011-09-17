مشهد میزبان سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع)است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) اظهار کرد: این همایش همزمان با دهه کرامت نهم و دهم مهر ماه با حضور دانشمندان، استادان و صاحب نظران طب سنتی ایرانی، اسلامی برگزار می شود.

هادی منوری با اشاره به اینکه در زمان فراخوان 214 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است اظهار داشت: از این تعداد 65 مقاله در قالب 15 سخنرانی و 50 پوستر در مدت زمان برگزاری همایش ارائه می شود.

وی مفهوم شناختی طب اسلامی و طب سنتی، مبانی متدولوژیک طب اسلامی و طب سنتی، طب اسلامی و اقتصاد، طب اسلامی، سنتی و خانواده، سلامت جسم و روح در سیره رضوی را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

دبیر اجرایی سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) با اشاره به اینکه این همایش با هدف احیای طب سنتی و اسلامی در درمان بیماری های مختلف برگزار می شود گفت: این همایش دارای هفت امتیاز باز آموزی برای تمام رشته های وابسته پزشکی است.