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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

مهر ماه امسال/

مشهد میزبان سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع)است

مشهد میزبان سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع)است

مشهد - خبرگزاری مهر: سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) مهر ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر اجرایی سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) اظهار کرد: این همایش همزمان با دهه کرامت نهم و دهم مهر ماه با حضور دانشمندان، استادان و صاحب نظران طب سنتی ایرانی، اسلامی برگزار می شود.

هادی منوری با اشاره به اینکه در زمان فراخوان 214 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است اظهار داشت: از این تعداد 65 مقاله در قالب 15 سخنرانی و 50 پوستر در مدت زمان برگزاری همایش ارائه می شود.

وی مفهوم شناختی طب اسلامی و طب سنتی، مبانی متدولوژیک طب اسلامی و طب سنتی، طب اسلامی و اقتصاد، طب اسلامی، سنتی و خانواده، سلامت جسم و روح در سیره رضوی را از جمله محورهای این همایش برشمرد.

دبیر اجرایی سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) با اشاره به اینکه این همایش با هدف احیای طب سنتی و اسلامی در درمان بیماری های مختلف برگزار می شود گفت: این همایش دارای هفت امتیاز باز آموزی برای تمام رشته های وابسته پزشکی است.

کد مطلب 1409972

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