زمینه تسهیل رفت و آمد دانش آموزان نظرآبادی فراهم می شود

سیدابراهیم کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع سال تحصیلی وتجمیع شیفتهای مدارس در نوبت صبح گفت: دستگاههای متولی ترافیک برای امنیت وسهولت رفت وآمد دانش آموزان تمهیدات ویژه ای اندیشیده اند.

فرماندار نظرآباد ادامه داد: یکی از این تمهیدات، در نظر گرفتن برنامه منظم ترافیکی برای تردد دانش آموزان در نظرآباد است که این امر با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال می شود.

وی عنوان کرد: اقدامات شهرداری در خصوص نصب چراغ راهنما، اصلاح وبازگشایی معابر، ایجادایستگاههای مکانیزه اتوبوس و اصلاح وبهسازی پیاده روهای شهرنظرآباد قابل تقدیر است.

رئیس شورای هماهنگی ترافیک وحمل ونقل شهرستان یادآور شد: به موازات این امر لازم است در خصوص جمع آوری وساماندهی فروشندگان دوره گرد و رفع سد معبر نیز اقدامات موثرتری صورت گیرد.

کسائیان افزود: تحقق این امور از مشکلات می کاهد و موجب افزایش رفاه شهروندان خواهد شد که این امر بر ضرورت دنبال کردن آن می افزاید.