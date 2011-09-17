به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد عمرانشهری با بیان این مطلب، اظهار کرد: فقط در سه شهر زرینرود، قیدار و سجاس، مصوبات بر اساس زمانبندی اجرایی شده است، در حالی که سایر شهرداریها در این رابطه موفق عمل نکردهاند.
وی ادامه داد: همه شهرداران باید به این نکته توجه کنند که هیچ تفاوتی با سایر شهرها ندارند و میتوانستند پروژهها را بر اساس زمانبندی مشخص شده به سرانجام برسانند.
رئوفی نژاد با بیان اینکه شهرداران نباید انتظار داشته باشند، بیش از حد تعهد استانداری به آنها بودجه اختصاص داده شود افزود: کمک مالی لازم به شهرداریها صورت خواهد گرفت و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
استاندار زنجان به مشکلات پیش روی اجرای تونل بعثت اشاره کرد و یادآور شد: اگر موانع جدی در این رابطه به وجود آید با توجه به نوع تصویب این طرح میتوانیم در محل دیگری این تونل شهری را طراحی و به اجرا رسانیم.
رئوفی نژاد به ضرورت تسریع در انجام مطالعات اجرایی طرح مونوریل نیز اشاره کرد و افزود: باید هرچه سریعتر این طرح مطالعاتی به اتمام برسد تا در دور سوم سفر هیئت دولت به استان بتوانیم اعتبار مورد نظر را به تصویب برسانیم.
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