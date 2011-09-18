به گزارش خبرنگار مهر، وقتی شاه‌عباس صفوی، اصفهان را به پایتختی برگزید، ستاره اقبال اصفهان درخشیدن گرفت؛ شهری تازه بنا شد؛ شهری با پل‌ها و کاخ‌ها و مسجدهای تازه.

«سرزمین من» در شماره جدید خود ضمن درج تصاویری زیبا از اصفهان و میدان نقش‌جهان آن که قدمتی 400 ساله دارد، پرداخته است؛ میدانی که از بزرگ‌ترین میدان‌های دنیاست و همچنان حسرت بر می‌انگیز.

این نشریه در یکی دیگر از مطالب خود به زیستگاه «هِردَک» (یا همان سنجاب راه راه) در سیستان و بلوچستان رفته و درباره این جونده تیزدندان و پشمالو گزارش داده است و با درج تصاویری از میوه‌های نیم‌جویده شده خرما و موز و خربزه، تاثیر این جانور را در اکوسیستم منطقه به خوبی نشان داده است.

همـه چیـز درباره آبگرم‌های بـرتـر ایـران؛ این می‌تواند تیتر خوبی برای معرفی 10 چشمه شفابخش اردبیل باشد در «سرزمین من». صد و اندی چشمه آبگرم در اردبیل نه چندان بزرگ، آنقدر زیاد هست که اردبیل را رکورددار کند و چشمه‌هایش را اولین مقصد آبگرم دوستان ایران.

«سرزمین من» به معرفی این آب‌های گرم‌ها پرداخته که اسم و رسم‌دارترین آنها در شهر کوچک سرعین واقع شده است.

شماره پنجم از دوره جدید انتشار این مجله با مطالب متنوع دیگری در 148 صفحه و با بهای 3000 تومان به روی دکه‌های روزنامه‌فروشی آمده است.