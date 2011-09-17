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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

سریال "الاسباط" بررسی می‌شود

سریال "الاسباط" بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی سریال موهن "الاسباط" از سوی پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ع) دوشنبه 27 شهریور ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، صاحبنظران در این نشست علمی به بررسی و ارزیابی محتوایی و هنری این سریال موهن می پردازند.

سریال الاسباط که در آن شخصیت امام حسن و حسین (ع) به تصویر کشیده شده است، با انتقاد شمار زیادی از علمای شیعه و سنی مواجه شد، محتوای این فیلم بر پایه برخی روایت‌های تاریخی بی‌اساس ناشی از اختلاف‌های بی‌پایه میان شیعه و اهل تسنن؛ از جمله شخصیت موهوم عبد‌الله بن‌سبأ -که به نظر برخی علمای طرفین شخصیت دروغینی است- تکیه دارد.

نشست نقد و بررسی این سریال روز دوشنبه 28 شهریور از ساعت 10 تا 12 در شهر قم، بلوار امین، سه راه سالاریه، جنب دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مجتمع امین، بلوک 3 طبقه سوم برگزار می شود.

کد مطلب 1409982

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