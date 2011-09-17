توصیه هایی برای مواجهه با مسمومیت در کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو دهقانی اظهار داشت: علایم موضعی مسمومیت شیمیایی معمولا بر روی پوست یا لباس کودک می تواند وجود داشته باشد، ضایعات پوستی یا سوختگی ها همراه با بریدگی ها و سوراخ ها یا لکه های روی لباس کودکان ممکن دال بر تماس کودک با مواد شیمیایی خانگی است.

وی افزود: لازم است والدین قبل از تماس با مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، فورا لباس کودک را عوض کرده و پوست او را برای حداقل 15 دقیقه با آب فراوان شستشو دهند و در صورت امکان همزمان توسط فرد دیگری با مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم به شماره (09646) تماس بگیرند.

کارشناس آموزش اداره پیشگیری از حوادث، تصریح کرد: والدین باید به بوهای خاصی که در تنفس کودکانشان استشمام می شود توجه کنند. خصوصا اگر برای چند دقیقه از نظر آنها دور شده باشد و یا اگر علائمی در اطراف دهانش باشد، این موضوع نشان دهنده ان است که کودک نوعی از مواد سمی مایع را به دست آورده و قورت داده یا برگ ها و میوه های گیاهان سیمی را خورده است.

به گفته دهقانی، مشکل در تنفس، درد گلو، استفراغ و آبریزش زیاد و غیر قابل توجیه از دهان می تواند در اثر خوردن مواد سمی باشد.

وی با بیان این که مسمومیت ها به چهار دسته تنفسی، پوستی، چشمی و خوراکی تقسیم می شوند، ابراز داشت:‌ اگر کودکان دچار مسمومیت های تنفسی شدند باید فورا آنها را به فضای باز برده و در و پنجره را باز کنند و سریع با اورژانس تماس بگیرند. همچنین کودکی که مسمومیت پوستی در آن ایجاد شده باید همه لباس های آلوده او بیرون آورده شود و به مدت 15 دقیقه پوست را با مقدار زیاد آب شستشو داده و سپس پوست را به آرامی و ملایمت با صابون و آب بشویند و به خوبی آب کشی کنند.

دهقانی در خصوص مسمومیت چشمی کودکان گفت:‌ در صورت مواجهه با این نوع مسمومیت باید چشم را با آب ولرم با کمک یک لیوان یا پارچ که به فاصله 5 تا 8 سانتی متر از چشم قرار داده شده است شستشو داده شود. بهتر است این کار را برای 15 دقیقه ادامه دهند و از کودک بخواهند تا آنجایی که امکان دارد چشم را باز و بسته کند تا به شستشوی چشم کمک شود.