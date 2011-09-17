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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۰۳

توصیه هایی برای مواجهه با مسمومیت در کودکان

کارشناس آموزش اداره پیشگیری از حوادث اورژانس کشور توصیه هایی را برای مواجهه با علائم موضعی مسمومیت در کودکان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرزو دهقانی اظهار داشت: علایم موضعی مسمومیت شیمیایی معمولا بر روی پوست یا لباس کودک می تواند وجود داشته باشد، ضایعات پوستی یا سوختگی ها همراه با بریدگی ها و سوراخ ها یا لکه های روی لباس کودکان ممکن دال بر تماس کودک با مواد شیمیایی خانگی است.

وی افزود: لازم است والدین قبل از تماس با مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم، فورا لباس کودک را عوض کرده و پوست او را برای حداقل 15 دقیقه با آب فراوان شستشو دهند و در صورت امکان همزمان توسط فرد دیگری با مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم به شماره (09646) تماس بگیرند.

کارشناس آموزش اداره پیشگیری از حوادث، تصریح کرد: والدین باید به بوهای خاصی که در تنفس کودکانشان استشمام می شود توجه کنند. خصوصا اگر برای چند دقیقه از نظر آنها دور شده باشد و یا اگر علائمی در اطراف دهانش باشد، این موضوع نشان دهنده ان است که کودک نوعی از مواد سمی مایع را به دست آورده و قورت داده یا برگ ها و میوه های گیاهان سیمی را خورده است.

به گفته دهقانی، مشکل در تنفس، درد گلو، استفراغ و آبریزش زیاد و غیر قابل توجیه از دهان می تواند در اثر خوردن مواد سمی باشد.

وی با بیان این که مسمومیت ها به چهار دسته تنفسی، پوستی، چشمی و خوراکی تقسیم می شوند، ابراز داشت:‌ اگر کودکان دچار مسمومیت های تنفسی شدند باید فورا آنها را به فضای باز برده و در و پنجره را باز کنند و سریع با اورژانس تماس بگیرند. همچنین کودکی که مسمومیت پوستی در آن ایجاد شده باید همه لباس های آلوده او بیرون آورده شود و به مدت 15 دقیقه پوست را با مقدار زیاد آب شستشو داده و سپس پوست را به آرامی و ملایمت با صابون و آب بشویند و به خوبی آب کشی کنند.

دهقانی در خصوص مسمومیت چشمی کودکان گفت:‌ در صورت مواجهه با این نوع مسمومیت باید چشم را با آب ولرم با کمک یک لیوان یا پارچ که به فاصله 5 تا 8 سانتی متر از چشم قرار داده شده است شستشو داده شود. بهتر است این کار را برای 15 دقیقه ادامه دهند و از کودک بخواهند تا آنجایی که امکان دارد چشم را باز و بسته کند تا به شستشوی چشم کمک شود.

کد مطلب 1409983

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