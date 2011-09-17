به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تولید فیلم سینمایی "چشمان خیس پروانهها" که با مضمونی انسانی روایتی از عواطف لطیف کودکان سرزمینمان است و با دیدگاهی دراماتیک و متفاوت، فرهنگ عاشورای حسینی را به تصویر میکشد اوایل مهرماه آغاز و با تکمیل لیست عوامل و بازیگران آبانماه وارد مرحله فیلمبرداری میشود.
تمامی صحنههای این فیلم که با نام "سفر اسماعیل" موفق به اخذ پروانه ساخت از اداره کل نظارت و ارزشیابی امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است، در تهران فیلمبرداری میشود و به گفته محمد نجفیزاده این اثر که متفاوتترین فیلم پرویز شیخ طادی خواهد بود با سرمایه خصوصی و بدون حمایتهای دولتی ساخته خواهد شد.
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