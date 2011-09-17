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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

پیش تولید "چشمان خیس پروانه‌ها" اوایل مهرماه آغاز می‌شود

پیش تولید "چشمان خیس پروانه‌ها" اوایل مهرماه آغاز می‌شود

پیش تولید فیلم سینمایی "چشمان خیس پروانه‌ها" با نام قبلی "سفر اسماعیل" به کارگردانی پرویز شیخ طادی و تهیه‌کنندگی محمد نجفی‌زاده اوایل مهرماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش تولید فیلم سینمایی "چشمان خیس پروانه‌ها‌"  که با مضمونی انسانی روایتی از عواطف لطیف کودکان سرزمین‌مان است و با دیدگاهی دراماتیک و متفاوت، فرهنگ عاشورای حسینی را به تصویر می‌کشد اوایل مهرماه آغاز و با تکمیل لیست عوامل و بازیگران آبان‌ماه وارد مرحله فیلمبرداری می‌شود.

تمامی صحنه‌های این فیلم که با نام "سفر اسماعیل" موفق به اخذ پروانه ساخت از اداره کل نظارت و ارزشیابی امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است، در تهران فیلمبرداری می‌شود و به گفته محمد نجفی‌زاده این اثر که متفاوت‌ترین فیلم پرویز شیخ طادی خواهد بود با سرمایه خصوصی و بدون حمایت‌های دولتی ساخته خواهد شد.

کد مطلب 1409984

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