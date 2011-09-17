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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

شورای عالی استانها:

توزیع بن در شورای عالی استانها اقدامی فردی بود

شورای عالی استانها هرگونه ارتباط مدیریت شورای عالی استانها با توزیع بن شهروند میان کارکنان و اعضاء را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریافت و توزیع بن شهروند بین برخی کارکنان و اعضای شورای عالی استانها هیچ گونه ارتباطی با مدیریت شورای عالی استانها نداشته و ندارد. توزیع بن شهروند اقدامی فردی بوده و موضوع از طرق مربوطه پیگیری خواهد شد.
 

کد مطلب 1409988

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