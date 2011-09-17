توزیع بن در شورای عالی استانها اقدامی فردی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دریافت و توزیع بن شهروند بین برخی کارکنان و اعضای شورای عالی استانها هیچ گونه ارتباطی با مدیریت شورای عالی استانها نداشته و ندارد. توزیع بن شهروند اقدامی فردی بوده و موضوع از طرق مربوطه پیگیری خواهد شد.

