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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

ابراهیمی به مهر خبر داد:

250 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد

250 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد

بم - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی بم از کشف محموله 250 کیلوگرمی هروئین در بم خبر داد.

سرهنگ محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی بم محموله 250 کیلوگرمی هروئین کشف شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد گفت: قاچاقچیان قصد داشتند محموله مذکور که از افغانستان به کشور وارد شده بود را از این مسیر به شهرهای مرکزی ایران منتقل کنند.

وی یادآور شد: طی این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

این مسئول محل کشف این محموله را ایست بازرسی خواجه عسکر بم عنوان کرد و گفت: محموله مذکور در یک کامیون جاسازی شده بود.
 

کد مطلب 1409993

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