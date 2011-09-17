250 کیلوگرم هروئین در بم کشف شد

سرهنگ محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی بم محموله 250 کیلوگرمی هروئین کشف شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه کرمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد گفت: قاچاقچیان قصد داشتند محموله مذکور که از افغانستان به کشور وارد شده بود را از این مسیر به شهرهای مرکزی ایران منتقل کنند.

وی یادآور شد: طی این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

این مسئول محل کشف این محموله را ایست بازرسی خواجه عسکر بم عنوان کرد و گفت: محموله مذکور در یک کامیون جاسازی شده بود.

