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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

شروع دروس خارج فقه و اصول آیت الله هادوی تهرانی

شروع دروس خارج فقه و اصول آیت الله هادوی تهرانی

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در حوزه علمیه قم، دروس خارج فقه و اصول آیت الله هادوی تهرانی از امروز شنبه 26 شهریور در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دروس خارج فقه و اصول آیت الله هادوی تهرانی به شیوه ای نو و روزآمد ارائه می شود، و با بهره گیری از امکاناتی چون پاورپوینت و ویدیو پروژکتور جهت استفاده هر چه بهتر شاگردان امکان استفاده از دروس وجود داد .

ضبط صوتی و تصویری دروس با ارائه جزوات چاپی و متن PDF این امکان را برای اکثر علاقه مندان به مباحث مطروحه در دروس خارج فقه و اصول فراهم کرده است.

به این ترتیب علاقمندان به راحتی می توانند مطالب مذکور را از طریق پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله هادوی تهرانی دریافت کنند.


 

کد مطلب 1409995

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