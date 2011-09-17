شروع دروس خارج فقه و اصول آیت الله هادوی تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دروس خارج فقه و اصول آیت الله هادوی تهرانی به شیوه ای نو و روزآمد ارائه می شود، و با بهره گیری از امکاناتی چون پاورپوینت و ویدیو پروژکتور جهت استفاده هر چه بهتر شاگردان امکان استفاده از دروس وجود داد .

ضبط صوتی و تصویری دروس با ارائه جزوات چاپی و متن PDF این امکان را برای اکثر علاقه مندان به مباحث مطروحه در دروس خارج فقه و اصول فراهم کرده است.

به این ترتیب علاقمندان به راحتی می توانند مطالب مذکور را از طریق پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله هادوی تهرانی دریافت کنند.



