نرم افزار اطلاعات پروژه های عمران شهری زنجان طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر کریمی ظهر شنبه در جلسه ستاد عمران شهری با اشاره به اختصاص 33 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی برای اجرای مصوبات ستاد عمران شهری در شهرهای مختلف استان، گفت: از ابتدای سال تاکنون، در مجموع 6 میلیارد و 800 میلیون تومان اعتبار به همین منظور در استان توزیع شده است.

وی ادامه داد: با توجه به زمان‌بندی مشخص شده مصوب در این ستاد، دهه‌فجر زمان افتتاح بسیاری از این پروژه‌ها اعلام می‌شود.



سرپرست دفتر فنی استانداری زنجان نیز با اشاره به اینکه پروژه های شهری زنجان پیشرفت 20 درصدی دارد گفت: اعتباری بالغ بر 430 میلیارد ریال برای 22 پروژه شهری زنجان در نظر گرفته شده است.



محمد شریفی افزود: پیشرفت پروژه های عمران شهری زنجان 39 درصد اعلام شده بود که بر اساس برنامه اعلام شده تاخیر وجود دارد.



وی، پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی در شهرستان ابهر را 40 درصد اعلام کرد و افزود: شهرستانهای خدابنده 53 ، خرمدره 23 سلطانیه 15 و هیدج 34 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.



شریفی افزود: کارشناسان بر چگونگی و احداث پروژه های عمرانی استان نظارت جدی دارد و مشکلات و معضلات بوجود آمده را نیز بررسی می کنند.

