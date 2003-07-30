پرفشاري خون با ايجاد تغييرات در شيوه زندگي كنترل مي شود

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري" مهر"، دكتر ميترا مهد وي و همكارانش در دانشگاه علوم پزشكي تهران تعداد 800 بيمار با سن متوسط 50 سال و مبتلا به پرفشاري خفيف را به مدت 6 ماه تحت نظر گرفتند . اين محققين اثر تركيب هاي مختلفي از شيوه هاي غير دارويي كنترل پرفشاري خون را روي اين بيماران ارزيابي كرد ند.

نتايج اين تحقيق نشان داد انجام 180 دقيقه ورزش با شدت متوسط در هفته ، كاهش چربي غذا وافزودن ميوه و سبزي هاي تازه به رژيم غذايي روزانه در درمان بيماري پرفشاري خون بدون مصرف دارو بهترين نتيجه را دارد .

همچنين كم كرد ن وزن حداقل به ميزان 5 كيلوگرم و كاهش مصرف نمك نيزبه اين درمان كمك به سزايي مي كند .