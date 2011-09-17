ناگفتنی هایی از آخرین ساعات حیات سیاسی مبارک ؛ گنجی که از دست رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا انقلاب مردم مصر شکل گیرد که از جمله آنها می توان به سیاستهای خصمانه رژیم حسنی مبارک در قبال مردم مظلوم فلسطین به ویژه در غزه و پیروی بی چون و چرا از غرب و حمایت از رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

رژیم سابق مصر خواسته های مشروع ملت خود را نادیده گرفته و این کشور را به مامن صهیونیستها تبدیل کرده بود موضوعی که پس از فروپاشی رژیم مبارک خود صهیونیستها به آن اعتراف کردند و سقوط مبارک را بسان از دست رفتن گنج بزرگ دانستند.

این موضع صهیونیستها جای تعجبی هم ندارد، زیرا جدای از کمکهای فراوانی که رژیم مبارک به سیاستهای ظالمانه آنها علیه مردم مظلوم نوار غزه کرده بود، گاز ارزان را هم در اختیار آنها قرار داده بود.

اما جدا از سیاستهای غلط خارجی رژیم سابق مصر که همواره بر خلاف خواست مردم حرکت کرده بود، در زمینه تحولات داخلی هم در اواخر عمر آن، تقلب در انتخابات مجالس خلق و شورا و خودکامگی به نهایت خود رسیده بود.

علاوه بر مشکلات بی شماری که مردم مصر را به ستوه آورده بود تلاش برای موروثی کردن حکومت در مصر و واگذاری قدرت به جمال مبارک زمینه را برای بروز انقلاب در این کشور بیش از پیش فراهم کرد.

ناگفتنی هایی از آخرین روزهای حیات سیاسی مبارک

صرف نظر از عواملی که سبب سقوط رژیم حسنی مبارک شد اطلاع از آخرین لحظات حیات سیاسی دیکتاتور مخلوع مصر و نقشی که نظامیان حاکم کنونی ایفا کردند موضوعی است که "مصطفی بکری" سردبیر مجله الاسبوع مصر به آن پرداخته است.

وی حوادث روزهای آخر کاخ ریاست جمهوری تا وقوع انقلاب ژانویه و برکناری مبارک را تشریح کرده و آورده است : جمال مبارک فرزند حسنی مبارک به دنبال برکناری "حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی کنونی به خاطر مخالفت وی با موروثی کردن قدرت بود.

بکری می افزاید: روابط طنطاوی با حسنی مبارک شامل دو مرحله بود؛ مرحله نخست پیش از سال 2000 بود که مبارک به وی اعتماد کامل داشت و مرحله دوم پس از تلاشها برای موروثی کردن قدرت بود.

سردبیر مجله الاسبوع می گوید : در سال 2010 طنطاوی قرار بود با رئیس جمهور دیدار کند در این هنگام یکی از منشی ها به طنطاوی می گوید که جمال مبارک در دفترش منتظر توست، اما طنطاوی اعتنایی نمی کند و فقط به سوی دفتر حسنی مبارک می رود.

در این هنگام وی را مشغول صحبت کردن با تلفن می بیند و می فهمد که آن طرف خط جمال مبارک است.پس از پایان مکالمه حسنی مبارک به طنطاوی می گوید چرا به دیدار جمال نرفتی؟ طنطاوی پاسخ می دهد من فرمانده کل قوا هستم. اما مبارک به وی می گوید که سری به جمال بزند در این هنگام طنطاوی پریشان می شود.

بکری می گوید: در 28 ژانویه هنگامی که نیروهای امنیتی میدان التحریر و دیگر میادین شهرهای مصر را خالی کردند مبارک با حبیب العادلی وزیر کشور خود تماس می گیرد و از العادلی می خواهد به طنطاوی ابلاغ کند که ارتش را به خیابان آورد، اما طنطاوی سر باز می زند.

بکری بیان کرد: مبارک پیشنهاد پست معاون برای خود را پس از 28 ژانویه به طنطاوی می دهد، اما وی علاقه ای نشان نمی دهد.پس از این اقدام سوزان همسر مبارک و جمال پسرش درصدد برکناری طنطاوی بر می آیند و هنگامی که حسنی مبارک تصمیم می گیرد عمر سلیمان را معاون خود کند با مخالفت جمال مبارک روبرو می شود.

بکری همچنین به تماس عمر سلیمان با مبارک در روزهای آخر اشاره کرده است که متن آن به این شرح است :

عمر سلیمان : سرورم، تلویزیون را روشن کن تا وخامت اوضاع را درک کنی.

مبارک: تلویزیون روشن است من تو را اختیار تام دادم هر کاری می خواهی انجام دهی.

سلیمان: موضوع خطرناکتر از چیزی است که تصور می کنی .

مبارک : بیانیه را بده تا با آن موافقت کنم.

سلیمان : نیازی نیست، من بیانیه را برای تو می خوانم شما با آن موافقت کنید.

سردبیر مجل الاسبوع افزود: عمر سلیمان بیانیه را خواند و مبارک با آن موافقت کرد و از سلیمان خواست تا زمانی که وی به شرم الشیخ نرفته است پخش نشود.



گزارش : فرزاد فرهادی