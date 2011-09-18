به گزارش خبرنگار تجسمی مهر، در این نمایشگاه حامد سلطان‌نژاد یک ویدئوآرت سه دقیقه‌ای و رسول اکبری ده عکس خود را که با یکدیگر مرتبط هستند به نمایش خواهند گذاشت.

محوریت این نمایشگاه درباره مسائل اجتماعی است و در آن سکوت آدم‌ها در مقابل برخی اتفاقات را به نقد می‌کشد.

سلطان‌نژاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: گاهی اوقات جامعه در مقابل برخی مسائل و اتفاقات سکوت می‌کند و درباره‌اش صحبتی به میان نمی‌آورد. هدف ما از برگزاری این نمایشگاه آن است که سعی کرده‌ایم به این موضوع اعتراض خود را اعلام کنیم. وی ادامه داد: در این نمایشگاه ما نگاه طنز به اتفاقات نه‌چندان جالب خواهیم داشت که پایان آن‌ها تلخ است.

نمایشگاه "بی‌صدا" 15 تا 17 از ساعت 16 تا 21 مهرماه در گالری ایست برپا می‌شود و احتمال دارد مدت برگزاری این نمایشگاه تا یک هفته تمدید شود.